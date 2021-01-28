Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Твенте
Спарта - Твенте: обзор матча 28 января 2021
Спарта
28.01.2021, четверг, 20:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Твенте
Желтая карточка
Д. Абелс
90'
+4
89'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
К. Мениг
89'
Замена
Й. Босх
️️️️
Л. Илич
Замена
В. Бюргер
️️️️
B. Smeets
80'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ауассар
80'
74'
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Нарсинг
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Л. Дуарте
74'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
М. Энгельс
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
21
Лука Илич
АП
90
Данило
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Йессе Босх
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
4-4-2
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
4
18
Пинту
6
Ауассар
21
Харруи
10
6
Дуарте
8
Энгельс
9
Ти
4-2-1-3
16
Дроммел
4
Думич
24
Эбуехи
3
Пири
5
Смал
6
Зерруки
80
Ремерато
21
Илич
11
Мениг
7
Нарсинг
90
Данило
8
Энгельс
19
19
8
Энгельс
6
Дуарте
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Дуарте
10
18
Бюргер
18
Бюргер
10
11
Мениг
10
10
11
Мениг
7
Нарсинг
7
Абасс
7
Абасс
7
Нарсинг
21
Илич
5
Босх
5
Босх
21
Илич
Остались в запасе
Спарта
Твенте
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Твенте
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+