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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Спарта
Твенте - Спарта: обзор матча 17 августа 2024
Твенте
17.08.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
76'
С. Стейн (П)
90+1'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Спарта
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
A. Oufkir
87'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
М. Эрдхуйзен
87'
Замена
М.
️️️️
А. Верскуерен
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
А. Салах-Эддин
82'
80'
Замена
A. Oufkir
️️️️
M. Nassoh
80'
Замена
Ч. Брим
️️️️
П. Клемент
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Стейн
76'
70'
Замена
С. Мито
️️️️
К. Негли
Замена
Ю. Регер
️️️️
С. Лтайеф
66'
Замена
М. Киоло
️️️️
К. Эйтинг
57'
Замена
Д. Ротс
️️️️
С. Ламмерс
46'
Замена
Y. Taha
️️️️
М. ван Берген
46'
Желтая карточка
М. Хилгерс
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
4-1-3-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
5
Куйперс
2
Хилгерс
38
Брюнс
6
Эйтинг
14
Влап
14
Стейн
47
Лтайеф
29
Ламмерс
7
ван Берген
4-2-1-3
1
Олий
6
44
Эрдхуйзен
2
5
ван дер Куст
24
Клемент
24
Верскуерен
6
Бас
9
Лауритсен
10
10
Негли
47
Лтайеф
44
Регер
44
Регер
47
Лтайеф
6
Эйтинг
6
Киоло
6
Киоло
6
Эйтинг
7
ван Берген
10
10
7
ван Берген
29
Ламмерс
11
Ротс
11
Ротс
29
Ламмерс
5
Салах-Эддин
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
5
Салах-Эддин
44
Эрдхуйзен
3
Мейсен
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
24
Верскуерен
5
5
24
Верскуерен
10
Негли
10
Мито
10
Мито
10
Негли
24
Клемент
7
Брим
7
Брим
24
Клемент
10
24
24
10
Остались в запасе
Твенте
Спарта
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Твенте - Спарта
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
8
Офсайды
1
3
Количество передач
534
377
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.93
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Де Гролш Весте
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