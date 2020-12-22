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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Спарта
Твенте - Спарта: обзор матча 22 декабря 2020
Твенте
22.12.2020, вторник, 23:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
45+1'
М. Энгельс
67'
Л. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Спарта
83'
Замена
B. Smeets
️️️️
Л. Ти
83'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
В. Бюргер
Желтая карточка
К. Пири
82'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Г. Ремерато
80'
Замена
Д. Думич
️️️️
Х. Плегесуэло
80'
Замена
Й. Босх
️️️️
Л. Илич
80'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
К. Мениг
80'
70'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. Энгельс
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
В. Черны
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дуарте
Пас отдал
М. Пинту
54'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
С. Мейнанс
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Энгельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
4-2-1-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Остерволде
6
Брама
80
Ремерато
21
Илич
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
4-4-2
40
Окойе
18
Пинту
3
Вриндс
2
Абелс
13
Хейлен
21
Мейнанс
6
Ауассар
6
Дуарте
18
Бюргер
8
Энгельс
9
Ти
11
Мениг
19
Еремеефф
19
Еремеефф
11
Мениг
5
Плегесуэло
4
Думич
4
Думич
5
Плегесуэло
21
Илич
5
Босх
5
Босх
21
Илич
80
Ремерато
6
Зерруки
6
Зерруки
80
Ремерато
18
Черны
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
18
Черны
8
Энгельс
27
Харчуш
27
Харчуш
8
Энгельс
21
Мейнанс
22
Фортеш
22
Фортеш
21
Мейнанс
18
Бюргер
4
4
18
Бюргер
9
Ти
10
10
9
Ти
Остались в запасе
Твенте
Спарта
5
Гийс Смал
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
5
Гийс Смал
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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