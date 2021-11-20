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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Твенте
Спарта - Твенте: обзор матча 20 ноября 2021
Спарта
20.11.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 1
Завершен
Твенте
83'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Твенте
89'
Желтая карточка
М. Влап
Замена
М. Осман
️️️️
А. Ауассар
85'
Замена
В. ван Крой
️️️️
Я. Масурас
85'
84'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
84'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Ротс
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Я. Масурас
82'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Э. Эмега
74'
Замена
А. Мейерс
️️️️
С. Мейнанс
67'
64'
Замена
М. Влап
️️️️
Р. Зерруки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
3-2-2-4
4
18
Пинту
2
Абелс
3
Вриндс
21
Масурас
6
Ауассар
10
22
Эмега
9
Ти
21
Мейнанс
40
Окойе
1-3-1-5
1
Уннершталь
20
23
Садилек
6
Зерруки
6
Брама
18
Лимниос
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
24
Остерволде
3
Преппер
21
Мейнанс
14
Мейерс
14
Мейерс
21
Мейнанс
6
Ауассар
14
Осман
14
Осман
6
Ауассар
22
Эмега
8
Энгельс
8
Энгельс
22
Эмега
21
Масурас
32
ван Крой
32
ван Крой
21
Масурас
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
6
Зерруки
14
Влап
14
Влап
6
Зерруки
11
Ротс
18
Черны
18
Черны
11
Ротс
Остались в запасе
Спарта
Твенте
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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