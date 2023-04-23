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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Спарта
Твенте - Спарта: обзор матча 23 апреля 2023
Твенте
23.04.2023, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 30 тур
3 : 3
Завершен
Спарта
22'
Д. Бренет
65'
Д. Абелс (АГ)
67'
В. Черны
32'
Т. Лауритсен
42'
Т. Лауритсен
90+1'
Ш. Самбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Спарта
90'
+7
Замена
А. Ауассар
️️️️
К. Сайто
90'
+1
Вторая желтая
Ш. Самбо
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Ш. Самбо
Желтая карточка
Р. Преппер
90'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
88'
Замена
В. Брама
️️️️
Р. Зерруки
88'
72'
Желтая карточка
Т. Лауритсен
ГОЛ! 3:2!
В. Черны
Пас отдал
Г. Смал
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Абелс
65'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
63'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Садилек
63'
52'
Желтая карточка
Д. ван Мюллем
51'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Ю. Намли
42'
ГОЛ! 1:2!
Т. Лауритсен
32'
ГОЛ! 1:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
А. Верскуерен
25'
Желтая карточка
Ш. Самбо
ГОЛ! 1:0!
Д. Бренет
Пас отдал
В. Черны
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Спарта
1
Ник Олий
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
5
Плегесуэло
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
4-3-1-2
1
Олий
2
Абелс
18
Пинту
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
24
Верскуерен
16
Китолано
7
Намли
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
6
Зерруки
6
Брама
6
Брама
6
Зерруки
23
Садилек
14
Стейн
14
Стейн
23
Садилек
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
7
Намли
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
7
Намли
14
Сайто
6
Ауассар
6
Ауассар
14
Сайто
Остались в запасе
Твенте
Спарта
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - Спарта
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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