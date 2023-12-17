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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Твенте
Спарта - Твенте: обзор матча 17 декабря 2023
Спарта
17.12.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
51'
Т. Лауритсен (П)
55'
Т. Лауритсен (П)
45+4'
С. Стейн
90+1'
Н. Унювар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Твенте
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Т. Лауритсен
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Н. Унювар
Пас отдал
М. ван Берген
Замена
М.
️️️️
А. Верскуерен
90'
76'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Киоло
Желтая карточка
Т. Велтхуйс
72'
65'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Ротс
65'
Замена
Ю. Регер
️️️️
А. Сампстед
57'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Ван Хоренбек
57'
Замена
Y. Taha
️️️️
М. Влап
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Лауритсен
55'
53'
Желтая карточка
М. Садилек
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Лауритсен
51'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
М. Угальде
Красная карточка
С. Бакари
45'
+3
Желтая карточка
Д. Де Гузман
35'
20'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Р. Преппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
(К)
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
97
Dean Zandbergen
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-3
1
Олий
5
ван дер Куст
4
Велтхуйс
3
Мейсен
2
Бакари
24
Верскуерен
18
Де Гузман
16
Китолано
9
Лауритсен
4
10
Негли
4-2-3-1
1
Уннершталь
2
Хилгерс
3
Преппер
2
Сампстед
5
Смал
6
Киоло
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
Угальде
9
Лауритсен
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
9
Лауритсен
24
Верскуерен
5
5
24
Верскуерен
2
Сампстед
44
Регер
44
Регер
2
Сампстед
14
Влап
10
10
14
Влап
6
Киоло
37
Унювар
37
Унювар
6
Киоло
3
Преппер
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
3
Преппер
11
Ротс
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Ротс
Ван Хоренбек
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
Ван Хоренбек
Остались в запасе
Спарта
Твенте
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
97
Dean Zandbergen
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
97
Dean Zandbergen
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Спарта - Твенте
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
1
Количество передач
209
243
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.84
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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