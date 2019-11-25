Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд

«Витесс» потерпел очередное поражение – в Роттердаме команда уступила «Спарте» со счетом 0:2. В чемпионате Голландии арнемцы под руководством Леонида Слуцкого потерпели четвертый проигрыш подряд.
Болельщики команды запустили хештег #SlutskyOut – это призыв уволить российского специалиста. Вместе с ним в штабе работают бывшие игроки сборной России братья Березуцкие.
- Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
- По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.
- Следующий соперник «Витесса» – «Херенвен» (29 ноября).
Источник: твиттер