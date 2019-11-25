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  • Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд

Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд

25 ноября 2019, 07:00
20

«Витесс» потерпел очередное поражение – в Роттердаме команда уступила «Спарте» со счетом 0:2. В чемпионате Голландии арнемцы под руководством Леонида Слуцкого потерпели четвертый проигрыш подряд.

Болельщики команды запустили хештег #SlutskyOut – это призыв уволить российского специалиста. Вместе с ним в штабе работают бывшие игроки сборной России братья Березуцкие.

  • Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
  • По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.
  • Следующий соперник «Витесса» – «Херенвен» (29 ноября).

Источник: твиттер
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спарта Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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BRO_football
1574625019
Вот и кончилась сказка Слуцкого. Пускай уезжает в Монако, Челси или куда его там по слухам звали.
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CSKA57
1574625873
В следующем матче Березуцких выпустит.
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vka1970
1574627540
В Голландии критиковать и наезжать на тренера можно, а у нас на Дзюбу наезжать нельзя. Он же памятник!!! Пусть гос дума примет закон по защите и обереганию памятников.Наверно поможет.А то беззаконие какое то получается.КДК РФС устал щёки надувать.Клоуны епт.
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general.lizyukov
1574628615
В прошлом году больше проигрывал и ничего. А тут посидели немножко в лидерах и сразу же верещать об отставке. Д., б.! (С)
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Из Твери Леха
1574629053
Где-то мы это уже видели...
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Ушат Помоев
1574629297
Зря!
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paracetamol
1574629868
Cупертренер, а они так некультурно! Варвары и дикари.
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Decorhome
1574662160
Вот так и бывает. От любви до ненависти один шаг
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Серж 69
1574665264
Все болельщики,по видимому,одинаковы-побеждает команда,готовы на руках носить,ну а как дела не ладятся,то проклинают от души и гнать собираются безжалостно.Витесс никогда не хватал звёзд с неба,а тут вначале разошёлся,болелы вкусили успеха,потом пошли дела на спад, отсюда и требования у них такие завышенные.Но вот как-то это всё связано,возможно,с Базуром,конфликт произошёл,и всё начало валится,до этого ведь дела были куда как лучше...Не сплавляют ли Лёню?И почему,какие причины?
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SPbZenit12
1574678498
Натренил Лёня...
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