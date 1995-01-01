Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд

    «Витесс» потерпел очередное поражение – в Роттердаме команда уступила «Спарте» со счетом 0:2. В чемпионате Голландии арнемцы под руководством Леонида Слуцкого потерпели четвертый проигрыш подряд.

    Болельщики команды запустили хештег #SlutskyOut – это призыв уволить российского специалиста. Вместе с ним в штабе работают бывшие игроки сборной России братья Березуцкие.

    • Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
    • По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.
    • Следующий соперник «Витесса» – «Херенвен» (29 ноября).

    Источник: твиттер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1017

      CSKA57 23 минуты назад

      В следующем матче Березуцких выпустит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5509

      BRO_football 37 минут назад

      Вот и кончилась сказка Слуцкого. Пускай уезжает в Монако, Челси или куда его там по слухам звали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      Борат 42 минуты назад

      Леонид, собирай чемодан, Сочи, Уфа, Самара - выбирай!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru