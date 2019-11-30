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Материалы

Херенвен - Витесс

29.11.2019, Пятница, 22:00 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Трансляция: Матч! Футбол 1 Голландия. Эредивизие, 15 тур Херенвен - Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 20:30 Витесс 2:2 Херенвен
2 тур
19 августа, воскресенье 17:45 Херенвен 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
20 января, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
9 тур
22 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 19:30 Витесс 4:2 Херенвен
13 тур
19 ноября, суббота 20:30 Херенвен 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
13 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:0 Херенвен
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Херенвен 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
ответный матч		 31 мая, воскресенье 17:45 Витесс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч		 28 мая, четверг 21:45 Херенвен 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
24 января, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Витесс
6 тур
20 сентября, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 21:45 Витесс 2:2 Херенвен
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
22 декабря, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
8 тур
6 октября, суббота 21:45 Витесс 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
31 января, вторник 23:45 Витесс 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 29 ноября 2019, 21:48

    тотал витесса 1 больше !

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