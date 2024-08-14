«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вспомнил период игры за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого.

«Мне больше всего запомнилась история, когда я играл у него в «Витессе». В матче с «Фейеноордом» в чемпионате Нидерландов меня жестко отвозили в первом тайме, Слуцкий в перерыве залетает в раздевалку и давай на меня орать на русском языке. Голландцы сидят в шоке, никогда таким Викторовича не видели. В общем, напихал мне.

Выходим на вторые 45 минут, меня не меняют, я «стреляю» в штрафную – мы забиваем. Поворачиваюсь в его сторону и начинаю махать кулаком. На следующий день после игры мне приходит сообщение о вызове в сборную. Кажется, тогда только второй раз Станислав Черчесов меня вызвал. Спустя 30 минут смска от Слуцкого: «Вот видишь, что мой крик животворящий делает!» – сказал Караваев.

В 2018-2019 годах Караваев провел 49 матчей в Эредивизие за «Витесс», забил 2 гола.

В сентябре 2019 года россиянин перешел в «Зенит».

На счету Караваева 24 матча за сборную России, 2 гола.

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