«Локомотив» пополнился боснийским форвардом

«Локомотив» и «Тулуза» договорились о переходе нападающего Саида Хамулича в московский клуб на правах аренды. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Он будет выступать в новой команде под номером 97.

«Хамулич – универсальный футболист, способный закрыть сразу несколько позиций, как на фланге полузащиты, так и в центре нападения», – говорится в сообщении «Локомотива».