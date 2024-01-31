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    «Локомотив» пополнился боснийским форвардом

    «Локомотив» и «Тулуза» договорились о переходе нападающего Саида Хамулича в московский клуб на правах аренды. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Он будет выступать в новой команде под номером 97.

    «Хамулич – универсальный футболист, способный закрыть сразу несколько позиций, как на фланге полузащиты, так и в центре нападения», – говорится в сообщении «Локомотива».

    • В текущем сезоне форвард выступал в аренде в нидерландском «Витессе». На его счету было 14 матчей и 1 голевая передачаю
    • В сезоне‑2022/23 Хамулич сыграл 17 матчей за «Сталь» из Мелеца в чемпионате Польши, став автором 9 голов и 4 голевых передач, затем перешел в «Тулузу».
    • Сообщалось, что «Локомотив» арендует боснийского нападающего с правом выкупа за 2,6 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1706697298
    Игрок ни одного гола в самом забивном чемпионате не забил. Надо было вернуть им лёгкую дверь.
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