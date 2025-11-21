22 ноября на стадионе «Хет Кастил» в Роттердаме состоится встреча 13 тура Эредивизи, в которой «Спарта» примет «Фортуну Ситтард». Обе команды набрали по 16 очков и находятся в плотной середине таблицы, однако текущее состояние соперников заметно различается по стилю и стабильности. Хозяева делают ставку на плотную организацию игры и контроль темпа, тогда как гости чаще действуют через быстрые выпады, но испытывают сложности при игре на выезде.

«Спарта»

Роттердамский клуб подходит к матчу после поражения от «Зволле», однако в предыдущих турах демонстрировал более уверенный футбол. Команда стабильно создает моменты у чужих ворот, а наличие результативного Леуритсена позволяет рассчитывать на остроту в штрафной. При этом «Спарта» достаточно надежно играет в обороне: в среднем пропускает менее одного мяча за матч в последних встречах, что делает ее неудобным соперником для соперников из средней линии таблицы.

«Фортуна Ситтард»

Гости одержали важную победу над «Херенвеном», но общая картина на выезде выглядит тревожно. Серия из четырех поражений в гостевых матчах подчеркивает нестабильность и проблемы с концентрацией. «Фортуна» способна забивать, но оборона часто допускает позиционные ошибки, особенно под давлением. Несмотря на это, команда сохраняет агрессивный стиль и регулярно создает моменты даже против более организованных соперников.

Факты о командах

«Спарта»

Не проигрывает «Фортуне Ситтард» в 6 последних матчах

Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних пяти встречах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 4 последних очных матчах

Проиграла лишь 1 из 5 последних игр

«Фортуна Ситтард»

Проигрывает в 4 последних гостевых матчах

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 4 последних матчах подряд

Набрала столько же очков, сколько и соперник

Имеет проблемы с надежностью в обороне

Прогноз на матч «Спарта» – «Фортуна Ситтард»

Обе команды стремятся закрепиться в верхней части середины таблицы, но фактор домашнего поля и более сбалансированная игра склоняют чашу весов в пользу «Спарты». При этом открытый характер игры гостей может привести к обмену голами и повышенному темпу встречи. С учетом результативности двух сторон и нестабильной обороны «Фортуны» матч располагает к выбору ставок на голы.

Рекомендованные ставки