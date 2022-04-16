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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Спарта
Фортуна - Спарта: обзор матча 16 апреля 2022
Фортуна
16.04.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
10'
М. Сентьенс
35'
П. Глэдон
77'
П. Глэдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Спарта
Замена
S. Baghdadi
️️️️
М. Сентьенс
87'
Замена
А. Ферати
️️️️
И. Пинту
86'
83'
Желтая карточка
В. ван Крой
Замена
А. Самарис
️️️️
Т. Нослин
78'
Замена
C. Benschop
️️️️
П. Глэдон
78'
78'
Замена
Я. Масурас
️️️️
А. Верскуерен
ГОЛ! 3:0!
П. Глэдон
Пас отдал
М. Сентьенс
77'
69'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
А. Ауассар
46'
Замена
Л. Янс
️️️️
Ю. Намли
46'
Замена
В. ван Крой
️️️️
Д. Абелс
ГОЛ! 2:0!
П. Глэдон
Пас отдал
З. Флемминг
35'
33'
Желтая карточка
Й. де Кампс
Желтая карточка
М. Сентьенс
28'
12'
Замена
A. Dalmau
️️️️
М. Энгельс
11'
Желтая карточка
М. Окойе
ГОЛ! 1:0!
М. Сентьенс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
19
Пол Глэдон
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
35
Charlison Benschop
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
4-3-1-3
25
Тирпа
22
Сиовас
12
Пинту
4
Анга
6
Дуарте
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
14
Нослин
1
ван Ош
19
Глэдон
3-1-3-3
40
Окойе
2
Абелс
18
Пинту
3
Вриндс
67
де Кампс
6
Ауассар
7
Намли
24
Верскуерен
8
Энгельс
14
ван Мюллем
9
Ти
14
Нослин
22
Самарис
22
Самарис
14
Нослин
19
Глэдон
35
35
19
Глэдон
12
Пинту
10
Ферати
10
Ферати
12
Пинту
20
Сентьенс
5
5
20
Сентьенс
24
Верскуерен
21
Масурас
21
Масурас
24
Верскуерен
6
Ауассар
4
4
6
Ауассар
7
Намли
21
Янс
21
Янс
7
Намли
8
Энгельс
9
9
8
Энгельс
2
Абелс
32
ван Крой
32
ван Крой
2
Абелс
Остались в запасе
Фортуна
Спарта
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фортуна - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
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Фортуна
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
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