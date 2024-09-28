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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фортуна
Спарта - Фортуна: обзор матча 28 сентября 2024
Спарта
28.09.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
3'
T. Quintero
31'
Э. Буллауде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фортуна
Желтая карточка
Н. Олий
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Р. Гут
Замена
Ю. Бас
️️️️
П. Клемент
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Груйчич
️️️️
А. Халилович
84'
Замена
J. Mitrović
️️️️
Р. Фоссо
83'
Желтая карточка
М. Брандерхорст
Замена
С. Мито
️️️️
M. Nassoh
77'
70'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
М. Аико
Замена
М.
️️️️
Д. Китолано
61'
31'
ГОЛ! 1:1!
Э. Буллауде
Пас отдал
И. Пинту
ГОЛ! 1:0!
T. Quintero
Пас отдал
П. Клемент
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ален Халилович
АП
70
Макан Аико
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
5
Метинью
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Josip Mitrović
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-3-3
1
Олий
5
ван дер Куст
6
44
Эрдхуйзен
2
24
Клемент
16
Китолано
24
Верскуерен
9
Лауритсен
10
10
Негли
3-1-2-2-2
31
Брандерхорст
12
Пинту
3
Гут
4
Адевойе
32
Розье
22
Бастьен
80
Фоссо
10
Буллауде
10
Халилович
8
70
Аико
16
Китолано
5
5
16
Китолано
24
Клемент
6
Бас
6
Бас
24
Клемент
10
10
Мито
10
Мито
10
10
Халилович
29
Груйчич
29
Груйчич
10
Халилович
70
Аико
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
70
Аико
80
Фоссо
11
11
80
Фоссо
Остались в запасе
Спарта
Фортуна
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Спарта - Фортуна
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
492
344
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.97
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Robin Hensgens, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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