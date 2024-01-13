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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Спарта
Фортуна - Спарта: обзор матча 13 января 2024
Фортуна
13.01.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
33'
С. Мито
48'
М.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Спарта
Желтая карточка
Л. Розье
90'
+3
Желтая карточка
К. Петерсон
90'
Пенальти не реализован!
М. Бельхейр
88'
86'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Ч. Брим
Замена
С. Фофана
️️️️
И. Пинту
84'
Замена
I. Griffith
️️️️
А. Халилович
84'
Замена
M. Robberechts
️️️️
Д. Сиовас
78'
71'
Замена
П. Клемент
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
К. Петерсон
️️️️
А. Ферати
65'
Замена
С. Вут
️️️️
М. Дийкс
64'
Желтая карточка
А. Халилович
50'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
49'
48'
ГОЛ! 0:2!
М.
Пас отдал
Т. Лауритсен
46'
Замена
М.
️️️️
С. Мито
37'
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Мито
Пас отдал
Д. Китолано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Ален Халилович
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
(К)
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Сунсуке Мито
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
4-1-1-3-1
1
35
Дийкс
22
Сиовас
3
Гут
12
Пинту
32
Розье
10
Ферати
14
Кордоба
10
Халилович
11
Оратмангоен
14
Сирхейс
3-3-4
1
Олий
3
Мейсен
4
Велтхуйс
5
ван дер Куст
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
7
Брим
9
Лауритсен
10
Мито
4
35
Дийкс
4
Вут
4
Вут
35
Дийкс
12
Пинту
8
Фофана
8
Фофана
12
Пинту
10
Ферати
7
Петерсон
7
Петерсон
10
Ферати
22
Сиовас
39
39
22
Сиовас
10
Халилович
10
10
10
Халилович
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
7
Брим
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
7
Брим
18
Де Гузман
24
Клемент
24
Клемент
18
Де Гузман
10
Мито
5
5
10
Мито
Остались в запасе
Фортуна
Спарта
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Фортуна - Спарта
3
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
6
Количество передач
286
319
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.12
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
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