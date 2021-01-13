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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Спарта
Фортуна - Спарта: обзор матча 13 января 2021
Фортуна
13.01.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
57'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Спарта
Желтая карточка
Р. Янссен
90'
+3
88'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Ти
Желтая карточка
М. Сентьенс
83'
Замена
М. Тирпа
️️️️
Л. Рота
82'
69'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
69'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
М. Энгельс
66'
Замена
В. Бюргер
️️️️
С. Мейнанс
Замена
М. Сентьенс
️️️️
Э. Ханссон
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
М. Энгельс
Желтая карточка
З. Флемминг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
3-2-1-2-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
12
Рота
5
Теки
7
Ханссон
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
4-4-2
40
Окойе
18
Пинту
2
Абелс
4
13
Хейлен
21
Мейнанс
6
Ауассар
6
Дуарте
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
7
Ханссон
20
Сентьенс
20
Сентьенс
7
Ханссон
12
Рота
25
Тирпа
25
Тирпа
12
Рота
8
Энгельс
19
19
8
Энгельс
9
Ти
27
Харчуш
27
Харчуш
9
Ти
21
Мейнанс
18
Бюргер
18
Бюргер
21
Мейнанс
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
Остались в запасе
Фортуна
Спарта
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фортуна - Спарта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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