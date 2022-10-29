Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фортуна
Спарта - Фортуна: обзор матча 29 октября 2022
Спарта
29.10.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
26'
А. Верскуерен
54'
В. ван Крой (П)
83'
А. Верскуерен
19'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фортуна
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
С. Мейнанс
90'
+4
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
А. Верскуерен
90'
+3
89'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Х. Наварро
ГОЛ! 3:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
В. ван Крой
83'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
77'
76'
Замена
П. Глэдон
️️️️
И. Кордоба
72'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
65'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
К. Сайто
65'
59'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Т. Нослин
58'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
А. Ферати
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. ван Крой
54'
53'
Желтая карточка
Х. Наварро
46'
Замена
Р. Гут
️️️️
Д. Сиовас
ГОЛ! 1:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
С. Мейнанс
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нослин
Пас отдал
И. Пинту
Желтая карточка
Б. Вриндс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
20
Самбо
18
Пинту
3
Вриндс
6
Ауассар
24
Верскуерен
16
Китолано
21
Мейнанс
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
4-3-1-2
1
Пандур
23
Наварро
22
Сиовас
12
Пинту
27
Кокс
10
Ферати
15
Озякуп
20
Сентьенс
14
Кордоба
14
Нослин
17
Йылмаз
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
24
Верскуерен
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
24
Верскуерен
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
14
Сайто
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
14
Сайто
21
Мейнанс
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
21
Мейнанс
22
Сиовас
3
Гут
3
Гут
22
Сиовас
23
Наварро
17
Бассетт
17
Бассетт
23
Наварро
10
Ферати
21
Эрдоган
21
Эрдоган
10
Ферати
14
Кордоба
19
Глэдон
19
Глэдон
14
Кордоба
14
Нослин
11
Эмбалу
11
Эмбалу
14
Нослин
Остались в запасе
Спарта
Фортуна
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Спарта - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Фортуна
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+