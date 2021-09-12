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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фортуна
Спарта - Фортуна: обзор матча 12 сентября 2021
Спарта
12.09.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
21'
B. Smeets
29'
Л. Ти
73'
Э. Эмега
49'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фортуна
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
М. Осман
85'
Замена
Л. Янс
️️️️
B. Smeets
75'
Замена
А. Мейерс
️️️️
В. ван Крой
75'
ГОЛ! 3:1!
Э. Эмега
Пас отдал
B. Smeets
73'
71'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Тирпа
69'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
Т. Теки
63'
Желтая карточка
З. Флемминг
Замена
Э. Эмега
️️️️
С. Мейнанс
63'
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
T. Lake
46'
Замена
B. Sambou
️️️️
B. Rienstra
46'
Замена
T. Lake
️️️️
Д. Кокс
46'
Замена
И. Пинту
️️️️
Р. Янссен
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
42'
ГОЛ! 2:0!
Л. Ти
Пас отдал
С. Мейнанс
29'
ГОЛ! 1:0!
B. Smeets
Пас отдал
С. Мейнанс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
32
Вито ван Крой
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Яннис Масурас
ПЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
4-3-4
2
Абелс
4
18
Пинту
3
Вриндс
14
Осман
6
Ауассар
10
32
ван Крой
21
Мейнанс
9
Ти
40
Окойе
2-3-5
4
Янссен
38
25
Тирпа
6
Дуарте
20
Сентьенс
1
ван Ош
5
Теки
7
Ханссон
27
Кокс
4
Анга
32
ван Крой
14
Мейерс
14
Мейерс
32
ван Крой
10
21
Янс
21
Янс
10
14
Осман
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
14
Осман
21
Мейнанс
22
Эмега
22
Эмега
21
Мейнанс
4
Янссен
12
Пинту
12
Пинту
4
Янссен
25
Тирпа
17
17
25
Тирпа
38
97
97
38
5
Теки
5
5
5
Теки
27
Кокс
26
26
27
Кокс
Остались в запасе
Спарта
Фортуна
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Спарта - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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