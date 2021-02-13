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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фортуна
Спарта - Фортуна: обзор матча 13 февраля 2021
Спарта
13.02.2021, суббота, 16:15
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
31'
D. Gravenberch
23'
Л. Семеду
50'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
Л. Семеду
88'
Желтая карточка
З. Флемминг
84'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
М. Сентьенс
Замена
B. Smeets
️️️️
А. Харруи
82'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
Д. Абелс
82'
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
80'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
А. Ауассар
74'
Замена
М. Энгельс
️️️️
D. Gravenberch
59'
Замена
В. Бюргер
️️️️
М. Хейлен
59'
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Полтер
Пас отдал
М. Сентьенс
ГОЛ! 1:1!
D. Gravenberch
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Семеду
Пас отдал
З. Флемминг
Желтая карточка
D. Gravenberch
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
4-1-2-2
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
4
18
Пинту
6
Дуарте
6
Ауассар
21
Харруи
9
Ти
19
4-3-1-2
1
ван Ош
4
Анга
38
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
19
8
Энгельс
8
Энгельс
19
6
Ауассар
27
Харчуш
27
Харчуш
6
Ауассар
2
Абелс
22
Фортеш
22
Фортеш
2
Абелс
13
Хейлен
18
Бюргер
18
Бюргер
13
Хейлен
21
Харруи
10
10
21
Харруи
20
Сентьенс
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
20
Сентьенс
Остались в запасе
Спарта
Фортуна
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ПП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ПП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
Остались в запасе
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Спарта - Фортуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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