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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Спарта
Фортуна - Спарта: обзор матча 03 февраля 2023
Фортуна
03.02.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Спарта
Замена
П. Глэдон
️️️️
И. Кордоба
84'
76'
Замена
М. Тахири
️️️️
Ю. Намли
Замена
Р. Вита
️️️️
У. Эмбалу
65'
Замена
Т. Нослин
️️️️
О. Озякуп
64'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
А. Ферати
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Спарта
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Пандур
27
Кокс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
8
Бистрович
10
Ферати
15
Озякуп
14
Кордоба
11
Эмбалу
17
Йылмаз
3-5-1-1
2
Абелс
18
Пинту
20
Самбо
6
Ауассар
18
Де Гузман
16
Китолано
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Лауритсен
11
Эмбалу
21
Вита
21
Вита
11
Эмбалу
10
Ферати
21
Эрдоган
21
Эрдоган
10
Ферати
15
Озякуп
14
Нослин
14
Нослин
15
Озякуп
14
Кордоба
19
Глэдон
19
Глэдон
14
Кордоба
7
Намли
19
Тахири
19
Тахири
7
Намли
Остались в запасе
Фортуна
Спарта
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фортуна - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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