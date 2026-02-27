28 февраля в 25 туре чемпионата Нидерландов «Херенвен» примет «Спарту». В таблице команды разделяют 6 очков: хозяева идут 10-ми (31 очко), гости занимают 7 место (37). Предпосылки к результативному матчу очевидны: обе команды стабильно забивают, но у «Херенвена» при этом заметные проблемы в обороне – 15 пропущенных мячей за последние пять игр.

«Херенвен»

Команда подходит к туру после выезда к ПСВ (1:3), но в атаке продолжает держать высокий темп: «Херенвен» забивает в трех матчах подряд в чемпионате Нидерландов, а за последние пять игр набрал 9 голов (в среднем 1,80). Главная боль – защита: серия с пропущенными тянется уже 7 матчей в чемпионате, а за последние пять встреч – 15 мячей (в среднем 3,00 за игру). Лучший бомбардир – Якоб Тренсков (11 голов в 27 матчах), и на фоне такого темпа хозяевам важно не увязнуть в обмене ударами.

«Спарта»

«Спарта» уступила АЗ (1:3), но атакующая стабильность при ней: команда забивает в 8 последних матчах чемпионата Нидерландов и в целом – в 10 матчах подряд. При этом серия без побед в лиге достигла трех игр, однако по качеству защиты гости выглядят надежнее соперника: 6 пропущенных за пять матчей (1,20). В атаке «Спарта» держит средние 1,40 гола за игру за тот же отрезок, а главный завершитель – Тобиас Леуритсен (12 голов в 27 матчах).

Факты о командах

«Херенвен»

10 место, 31 очко после 24 туров чемпионата Нидерландов

Забивает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 7 последних матчах чемпионата и в 9 матчах подряд в целом

В среднем: 1,80 забито и 3,00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Спарте» в 5 последних очных матчах

«Спарта»

7 место, 37 очков после 24 туров чемпионата Нидерландов

Не может выиграть в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 8 последних матчах чемпионата и в 10 матчах подряд в целом

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

В среднем: 1,40 забито и 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Херенвен» – «Спарта»

По текущим цифрам матч просится в сценарий с голами. «Херенвен» много забивает, но слишком часто дает сопернику моменты – 3,00 пропущенного в среднем за последние пять игр. «Спарта» при этом стабильно находит свой гол, а ее оборона на фоне хозяев выглядит более управляемой. Поэтому базовая логика прогноза – результативность и минимум один мяч от гостей.

Рекомендованные ставки