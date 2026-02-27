Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Херенвен» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.6

27 февраля 2026 15:15
Херенвен - Спарта
28 февр. 2026, суббота 18:30 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

28 февраля в 25 туре чемпионата Нидерландов «Херенвен» примет «Спарту». В таблице команды разделяют 6 очков: хозяева идут 10-ми (31 очко), гости занимают 7 место (37). Предпосылки к результативному матчу очевидны: обе команды стабильно забивают, но у «Херенвена» при этом заметные проблемы в обороне – 15 пропущенных мячей за последние пять игр.

«Херенвен»

Команда подходит к туру после выезда к ПСВ (1:3), но в атаке продолжает держать высокий темп: «Херенвен» забивает в трех матчах подряд в чемпионате Нидерландов, а за последние пять игр набрал 9 голов (в среднем 1,80). Главная боль – защита: серия с пропущенными тянется уже 7 матчей в чемпионате, а за последние пять встреч – 15 мячей (в среднем 3,00 за игру). Лучший бомбардир – Якоб Тренсков (11 голов в 27 матчах), и на фоне такого темпа хозяевам важно не увязнуть в обмене ударами.

«Спарта»

«Спарта» уступила АЗ (1:3), но атакующая стабильность при ней: команда забивает в 8 последних матчах чемпионата Нидерландов и в целом – в 10 матчах подряд. При этом серия без побед в лиге достигла трех игр, однако по качеству защиты гости выглядят надежнее соперника: 6 пропущенных за пять матчей (1,20). В атаке «Спарта» держит средние 1,40 гола за игру за тот же отрезок, а главный завершитель – Тобиас Леуритсен (12 голов в 27 матчах).

Факты о командах

«Херенвен»

  • 10 место, 31 очко после 24 туров чемпионата Нидерландов
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 7 последних матчах чемпионата и в 9 матчах подряд в целом
  • В среднем: 1,80 забито и 3,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Спарте» в 5 последних очных матчах

«Спарта»

  • 7 место, 37 очков после 24 туров чемпионата Нидерландов
  • Не может выиграть в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 8 последних матчах чемпионата и в 10 матчах подряд в целом
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1,40 забито и 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Херенвен» – «Спарта»

По текущим цифрам матч просится в сценарий с голами. «Херенвен» много забивает, но слишком часто дает сопернику моменты – 3,00 пропущенного в среднем за последние пять игр. «Спарта» при этом стабильно находит свой гол, а ее оборона на фоне хозяев выглядит более управляемой. Поэтому базовая логика прогноза – результативность и минимум один мяч от гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Спарты» больше 1

1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Спарта Херенвен
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 