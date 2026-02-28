1 марта в 22-м туре Первой лиги сыграют «Енисей» и «Волга». Матч в Красноярске начнется в 11:00 (мск).

«Енисей»

Красноярская команда с 23 очками занимает 13-е место. У «Енисея» – второе худшее нападение лиги после «Сокола» (14 голов).

Последние результаты контрольных матчей:

15.02.26 «Динамо» Мх – «Енисей» – 0:0;

14.02.26 «Ротор» – «Енисей» – 1:2;

08.02.26 «Енисей» – «Родина» – 3:1.

«Волга»

«Волга» набрала 22 очка и занимает 14-е место. Подопечные Михаила Белова добыли 6 побед, 4 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 24:34.

Последние результаты контрольных матчей:

18.02.26 «Ротор» – «Волга» – 1:3;

12.02.26 «Волга» – «Сибирь» – 2:1;

07.02.26 «Волга» – «Алтай» – 2:1.

Очные встречи

11.10.25 «Волга» – «Енисей» – 2:4;

03.06.23 «Енисей» – «Волга» – 0:0;

18.02.23 «Волга» – «Енисей» – 3:1.

Прогноз на матч «Енисей» – «Волга»

В декабре «Енисей» возглавил Сергей Ташуев, но трансферное межсезонье под него провели скромное. При том с команды никто не снимает обязанности бороться за повышение. «Волга» только поднялась в Первую лигу, поэтому ее цели скромнее, но зимой команда неплохо усилилась (Саплинов, Багателия). Вот такой парадоксальный матч, от которого ждем упорной борьбы.