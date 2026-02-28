28 февраля 2026 11:02
Енисей - Волга
01 мар. 2026, воскресенье 11:00 | Россия. PARI Первая лига, 22 турПерейти в онлайн матча
1 марта в 22-м туре Первой лиги сыграют «Енисей» и «Волга». Матч в Красноярске начнется в 11:00 (мск).
«Енисей»
Красноярская команда с 23 очками занимает 13-е место. У «Енисея» – второе худшее нападение лиги после «Сокола» (14 голов).
Последние результаты контрольных матчей:
- 15.02.26 «Динамо» Мх – «Енисей» – 0:0;
- 14.02.26 «Ротор» – «Енисей» – 1:2;
- 08.02.26 «Енисей» – «Родина» – 3:1.
«Волга»
«Волга» набрала 22 очка и занимает 14-е место. Подопечные Михаила Белова добыли 6 побед, 4 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 24:34.
Последние результаты контрольных матчей:
- 18.02.26 «Ротор» – «Волга» – 1:3;
- 12.02.26 «Волга» – «Сибирь» – 2:1;
- 07.02.26 «Волга» – «Алтай» – 2:1.
Очные встречи
- 11.10.25 «Волга» – «Енисей» – 2:4;
- 03.06.23 «Енисей» – «Волга» – 0:0;
- 18.02.23 «Волга» – «Енисей» – 3:1.
Прогноз на матч «Енисей» – «Волга»
В декабре «Енисей» возглавил Сергей Ташуев, но трансферное межсезонье под него провели скромное. При том с команды никто не снимает обязанности бороться за повышение. «Волга» только поднялась в Первую лигу, поэтому ее цели скромнее, но зимой команда неплохо усилилась (Саплинов, Багателия). Вот такой парадоксальный матч, от которого ждем упорной борьбы.
- Прогноз – ничья с кф. 3.21.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.