28 февраля в 24 туре Бундеслиги «Вердер» примет «Хайденхайм». Это встреча прямых конкурентов внизу таблицы: хозяева идут 17-ми с 19 очками, гости замыкают таблицу с 14 очками. По форме обе команды далеки от стабильности, но по цифрам обороны матч располагает к результативности: «Вердер» пропускает уже 8 туров подряд, а «Хайденхайм» – вообще 23 матча кряду в чемпионате Германии.

«Вердер»

Положение «Вердера» тревожное: 19 очков после 23 туров и серия из 3 поражений подряд в Бундеслиге. В атаке у команды заметный спад – всего 2 гола в последних 5 матчах (в среднем 0.40). При этом оборона регулярно дает сбои: 9 пропущенных за 5 игр (1.80) и серия с пропущенными мячами в 8 турах подряд. Лучший бомбардир – Йенс Стаге (6 голов в 21 матче), но по текущей результативности хозяевам важно хотя бы удерживать темп и не провалиться в начале.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» в еще более сложной ситуации: 18 место и 14 очков, а также 10 матчей без побед в Бундеслиге. Главная проблема – оборона: команда пропускает в 23 матчах чемпионата Германии подряд и получает в среднем 2.40 гола за игру на дистанции последних 5 встреч (12 пропущенных). При этом атакующий потенциал не нулевой – 5 голов за 5 матчей (1.00), что важно для ставки на голы, особенно с учетом проблем «Вердера» у своих ворот.

Факты о командах

«Вердер»

17 место после 23 туров: 19 очков

Проиграл 3 последних матча в Бундеслиге

Пропускает в 8 турах подряд

В среднем: 0.40 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Хайденхайму» в 8 последних очных матчах

«Хайденхайм»

18 место после 23 туров: 14 очков

Не выигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге

Пропускает в 23 матчах чемпионата Германии подряд (и отмечено: в 26 последних матчах)

В среднем: 1.00 забито и 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Вердеру» в 6 последних очных матчах

Прогноз на матч «Вердер» – «Хайденхайм»

По таблице и текущим сериям это матч нервов, где цена ошибки высока, но статистика обороны у обеих команд подталкивает к голам. «Вердер» мало забивает в последнее время, однако у него есть стабильная очная тенденция результативности против «Хайденхайма», а гости почти не держат ворота на замке и тоже регулярно находят свой шанс впереди. На этом фоне логичнее играть рынок голов, а вторую ставку – более осторожную по исходу, учитывая, что обе команды нестабильны.

Рекомендованные ставки: