«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.2

18 марта 2026 9:46
Спарта - АЗ Алкмаар
19 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/8 финала
19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Конференций пражская «Спарта» примет «АЗ Алкмаар». Это противостояние чешской команды, имеющей мощную домашнюю форму, и голландского клуба, который выиграл первый матч (2:1) и переживает проблемы на выезде.

«Спарта»

Чехи имеют отличную домашнюю форму, побеждая в 3 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 мячей) и забивает в 3 последних матчах. Оборона «Спарты» нестабильна – 1.80 пропуска в среднем. Хозяева будут играть первым номером, пытаясь отыграть один мяч.

«АЗ Алкмаар»

Голландцы переживают проблемы на выезде, проигрывая в 3 последних гостевых матчах Лиги Конференций. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и забивает в 4 последних матчах. Оборона «АЗ Алкмаар» относительно надежна – 1.20 пропуска в среднем. Гости будут играть вторым номером, используя минимальное преимущество.

Факты о командах

«Спарта»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах (2.40 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.80 в среднем).

«АЗ Алкмаар»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах ЛК.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Прогноз на матч «Спарта» – «АЗ Алкмаар»

«Спарта» будет атаковать с первых минут, пытаясь отыграться и используя мощную домашнюю форму. «АЗ Алкмаар» сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что чешская команда мощно атакует дома, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Спарты» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Спарты» – коэффициент 2.2.
  • Обе забьют – ДА

2.20
Победа «Спарты»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
