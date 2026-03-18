«Райо Вальекано» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.87

18 марта 2026 8:53
Райо Вальекано - Самсунспор
19 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/8 финала
19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Конференций испанский «Райо Вальекано» примет турецкий «Самсунспор». Это противостояние команды, находящейся в отличной форме и имеющей комфортное преимущество после победы в первом матче (3:1), и аутсайдера, переживающего нестабильный период.

«Райо Вальекано»

Мадридцы находятся в отличной форме, не проигрывая в 7 последних матчах и одержав 3 победы подряд в Лиге Конференций. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и забивает в 9 последних матчах. Оборона «Райо» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Хозяева будут играть вторым номером, используя комфортное преимущество.

«Самсунспор»

Турецкая команда переживает нестабильный период, но забивает в 3 последних матчах Лиги Конференций. «Самсунспор» демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.40 пропуска). Гости будут пытаться отыграться, но вряд ли смогут пробить надежную защиту испанцев.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • 3 победы подряд в Лиге Конференций.
  • Забивает в 9 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

«Самсунспор»

  • Забивает в 3 последних матчах ЛК.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Самсунспор»

«Райо Вальекано» будет играть вторым номером, контролируя ход матча. «Самсунспор» попытается атаковать, но вряд ли сможет пробить надежную оборону испанцев. Учитывая разницу в классе и текущую форму, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.87

Автор: Рассказов Михаил
