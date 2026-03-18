«Рома» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.02

18 марта 2026 8:41
Рома - Болонья
19 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/8 финала
2.02
Болонья не проиграет (Х2)
19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Болонью». Это итальянское дерби, где обе команды находятся в отличной форме в еврокубках. Хозяева имеют небольшое преимущество после гостевой ничьей (1:1) и мощную домашнюю статистику.

«Рома»

Римляне находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах Лиги Европы и забивая в 7 подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и нестабильную оборону – 1.60 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева не проигрывают в 5 последних домашних матчах и забивают «Болонье» в 5 последних очных встречах.

«Болонья»

Россоблу также находятся в отличной форме, не проигрывая в 7 последних матчах Лиги Европы и забивая в 7 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.00 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.60 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Роме» в 6 из 8 последних очных встреч и забивают в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах ЛЕ.
  • Забивает в 7 последних матчах ЛЕ (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.

«Болонья»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах ЛЕ.
  • Забивает в 7 последних матчах ЛЕ (1.00 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает «Роме» в 6 из 8 последних встреч.

Прогноз на матч «Рома» – «Болонья»

Матч двух итальянских команд в отличной форме. «Рома» будет играть первым номером дома, пытаясь использовать свое преимущество. «Болонья» сделает ставку на надежную оборону и контратаки. Учитывая, что гости имеют отличную статистику в очных встречах и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Болонья не проиграет (Х2) – коэффициент 2.02.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Болонья Рома
