«Аль-Халидж» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 3 февраля 2026 года с коэффициентом 1.57

02 февраля 2026 8:43
Халидж - Аль-Кадисия
03 февр. 2026, вторник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
1.57
Тотал голов больше 2.5
3 февраля 2026 года на стадионе «Принц Абдул Азиз бин Мусаэд» в Эль-Хубар состоится матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Халидж» примет «Аль-Кадисию». Хозяева, идущие в верхней части таблицы, попытаются остановить одного из самых мощных коллективов лиги. Гости, находящиеся на четвeртом месте и демонстрирующие феноменальную атакующую игру, стремятся продолжить беспроигрышную серию. Встреча двух результативных команд обещает стать голевым фестивалем.

«Аль-Халидж»

Коллектив подходит к матчу в роли неуверенного фаворита, не побеждая в трeх последних турах. Поражение от «Аль-Фейхи» (3:1) высветило проблемы в обороне, но не отменяет общей силы команды дома. «Аль-Халидж» демонстрирует стабильность в атаке, но имеет серьeзные трудности с организацией игры в защите.

«Аль-Кадисия»

Команда находится в состоянии, близком к идеальному, не проиграв в девяти матчах Высшей лиги подряд и сыграв вничью с лидером «Аль-Хилялем» (2:2). «Аль-Кадисия» – это атакующая машина, забивающая в среднем 3.40 гола за игру и имеющая в составе одного из лучших бомбардиров лиги. Их оборона также выглядит надeжной.

Факты о командах:

«Аль-Халидж»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах

«Аль-Кадисия»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 12 последних матчах подряд
  • В среднем: 3.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 4-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Кадисия»

Анализ данных указывает на матч с гарантированно высокой результативностью и явным преимуществом «Аль-Кадисии». Гости демонстрируют феноменальную атакующую мощь (3.40 гола в среднем), что в сочетании с их оборонительной стабильностью делает их фаворитом, несмотря на выездной статус. «Аль-Халидж» опасен дома и способен забивать, но их оборона (1.80 пропущенных в среднем) вряд ли выдержит давление лучшей атаки лиги. Ключевым фактором станет противостояние уязвимой защиты хозяев и сокрушительного нападения гостей. Учитывая домашнюю силу «Аль-Халиджа» и их привычку забивать этому сопернику, они могут отличиться. Однако общее превосходство «Аль-Кадисии» в текущей форме слишком велико. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей в игре, где обе команды забьют, а общее количество голов превысит три.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.57
  • Победа «Аль-Кадисии» и Обе забьют – ДА (двойной исход) – коэффициент 3.10

1.57
Тотал голов больше 2.5
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Халидж
