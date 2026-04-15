16 апреля в Афинах пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором АЕК примет «Райо Вальекано». Первая встреча завершилась разгромной победой испанского клуба со счетом 3:0, поэтому хозяевам предстоит идти вперед с первых минут. При этом такой сценарий делает матч потенциально открытым.
АЕК
АЕК в целом уверенно играет дома и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем поле. В последних пяти встречах команда забила 6 голов и пропустила 7, что указывает на нестабильность в обороне. После поражения 0:3 в первой игре АЕК будет вынужден действовать максимально агрессивно, что неизбежно увеличит количество моментов у обеих команд.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» подходит к ответной встрече с комфортным преимуществом. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча и пропустила 5. Победа 3:0 в первой игре позволяет испанскому клубу действовать более спокойно и делать ставку на оборону и быстрые контратаки.
Факты о командах
АЕК
- Проиграл первый матч со счетом 0:3
- Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
- В последних 5 играх забил 6 голов
- В среднем забивает 1.20 гола за игру
- В среднем пропускает 1.40 гола за игру
- Будет играть первым номером
«Райо Вальекано»
- Победил в первой встрече со счетом 3:0
- В последних 5 играх забил 4 гола
- В последних 5 играх пропустил 5 голов
- В среднем забивает 0.80 гола за игру
- В среднем пропускает 1.00 гола за игру
- Может играть от обороны
Прогноз на матч АЕК – «Райо Вальекано»
Матч пройдет под диктовку АЕК, которому необходимо отыгрывать крупное отставание. Хозяева будут активно атаковать, однако их оборона уже показала уязвимость в первой встрече. «Райо Вальекано» в такой ситуации получит много пространства для быстрых атак.
С учетом текущей формы команд и сценария противостояния, наиболее вероятным выглядит открытый матч с голами. При этом испанский клуб имеет все шансы удержать комфортное преимущество по сумме двух встреч.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.82
- «Райо Вальекано» не проиграет