16 апреля в Афинах пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором АЕК примет «Райо Вальекано». Первая встреча завершилась разгромной победой испанского клуба со счетом 3:0, поэтому хозяевам предстоит идти вперед с первых минут. При этом такой сценарий делает матч потенциально открытым.

АЕК

АЕК в целом уверенно играет дома и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем поле. В последних пяти встречах команда забила 6 голов и пропустила 7, что указывает на нестабильность в обороне. После поражения 0:3 в первой игре АЕК будет вынужден действовать максимально агрессивно, что неизбежно увеличит количество моментов у обеих команд.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» подходит к ответной встрече с комфортным преимуществом. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча и пропустила 5. Победа 3:0 в первой игре позволяет испанскому клубу действовать более спокойно и делать ставку на оборону и быстрые контратаки.

Факты о командах

АЕК

Проиграл первый матч со счетом 0:3

Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

В последних 5 играх забил 6 голов

В среднем забивает 1.20 гола за игру

В среднем пропускает 1.40 гола за игру

Будет играть первым номером

«Райо Вальекано»

Победил в первой встрече со счетом 3:0

В последних 5 играх забил 4 гола

В последних 5 играх пропустил 5 голов

В среднем забивает 0.80 гола за игру

В среднем пропускает 1.00 гола за игру

Может играть от обороны

Прогноз на матч АЕК – «Райо Вальекано»

Матч пройдет под диктовку АЕК, которому необходимо отыгрывать крупное отставание. Хозяева будут активно атаковать, однако их оборона уже показала уязвимость в первой встрече. «Райо Вальекано» в такой ситуации получит много пространства для быстрых атак.

С учетом текущей формы команд и сценария противостояния, наиболее вероятным выглядит открытый матч с голами. При этом испанский клуб имеет все шансы удержать комфортное преимущество по сумме двух встреч.

Рекомендованные ставки: