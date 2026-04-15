АЕК – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

15 апреля 2026 9:10
АЕК - Райо Вальекано
16 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/4 финала
16 апреля в Афинах пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором АЕК примет «Райо Вальекано». Первая встреча завершилась разгромной победой испанского клуба со счетом 3:0, поэтому хозяевам предстоит идти вперед с первых минут. При этом такой сценарий делает матч потенциально открытым.

АЕК

АЕК в целом уверенно играет дома и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем поле. В последних пяти встречах команда забила 6 голов и пропустила 7, что указывает на нестабильность в обороне. После поражения 0:3 в первой игре АЕК будет вынужден действовать максимально агрессивно, что неизбежно увеличит количество моментов у обеих команд.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» подходит к ответной встрече с комфортным преимуществом. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча и пропустила 5. Победа 3:0 в первой игре позволяет испанскому клубу действовать более спокойно и делать ставку на оборону и быстрые контратаки.

Факты о командах

АЕК

  • Проиграл первый матч со счетом 0:3
  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
  • В последних 5 играх забил 6 голов
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.40 гола за игру
  • Будет играть первым номером

«Райо Вальекано»

  • Победил в первой встрече со счетом 3:0
  • В последних 5 играх забил 4 гола
  • В последних 5 играх пропустил 5 голов
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру
  • Может играть от обороны

Прогноз на матч АЕК – «Райо Вальекано»

Матч пройдет под диктовку АЕК, которому необходимо отыгрывать крупное отставание. Хозяева будут активно атаковать, однако их оборона уже показала уязвимость в первой встрече. «Райо Вальекано» в такой ситуации получит много пространства для быстрых атак.

С учетом текущей формы команд и сценария противостояния, наиболее вероятным выглядит открытый матч с голами. При этом испанский клуб имеет все шансы удержать комфортное преимущество по сумме двух встреч.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.82
  • «Райо Вальекано» не проиграет

1.82
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Райо Вальекано АЕК
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
