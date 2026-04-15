16 апреля в Бирмингеме состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» примет «Болонью». Неделю назад английский клуб добился важной гостевой победы со счетом 3:1, поэтому теперь хозяева получили серьезное преимущество перед ответной встречей. При этом интрига еще жива: итальянской команде нужно идти вперед, а значит матч может получиться открытым и богатым на моменты.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» очень уверенно проводит еврокубковую кампанию. Команда выиграла семь матчей подряд в Лиге Европы и во всех этих встречах забивала. В последних пяти играх бирмингемцы отличились 9 раз и пропустили 4 мяча, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной. Победа 3:1 в первой встрече показала, что «Вилла» умеет пользоваться свободными зонами и эффективно наказывать соперника за ошибки.

«Болонья»

«Болонья» тоже сохраняет атакующий потенциал. Итальянцы забивают в восьми матчах Лиги Европы подряд, а в последних пяти встречах забили 9 мячей. Однако с обороной есть проблемы: за тот же отрезок команда пропустила 9 голов, в том числе трижды от «Астон Виллы» дома. Чтобы отыграть дефицит в два мяча, гостям придется рисковать, а это снова может привести к уязвимости у своих ворот.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Побеждает в 7 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 7 матчах подряд в турнире

Победила в первой игре со счетом 3:1

В среднем забивает 1.80 гола за матч

В среднем пропускает 0.80 гола

Побеждает «Болонью» в 3 последних очных матчах

Забивает в 8 последних матчах во всех турнирах

«Болонья»

Забивает в 8 последних матчах Лиги Европы

В последних 5 играх забила 9 голов

В последних 5 играх пропустила 9 голов

В среднем забивает 1.80 гола за матч

В среднем пропускает 1.80 гола

Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы

Будет вынуждена играть агрессивно с первых минут

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Болонья»

«Астон Вилла» подходит к ответной встрече в более комфортной ситуации и может сыграть по счету. У хозяев есть серия побед в турнире, домашнее поле и психологическое преимущество после 3:1 в Италии. «Болонья» наверняка пойдет вперед большими силами, но именно это делает матч удобным для английской команды. Наиболее логично здесь смотрится вариант, при котором хозяева снова не проиграют, а сама игра останется результативной.

