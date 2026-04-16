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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астон Вилла - Болонья
Астон Вилла - Болонья: обзор матча 16 апреля 2026
Астон Вилла
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Болонья
16'
О. Уоткинс
26'
Э. Буэндия
39'
М. Роджерс
89'
Э. Конса
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Болонья
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Эзри Конса
Пас отдал
Тэмми Абрахам
89'
82'
Замена
Торбьорн Хеггем
️️️️➡️️
Николо Казале
81'
Травма
Николо Казале
Замена
Ламаре Богарде
️️️️➡️️
Амаду Онана
78'
76'
Замена
Йенс Одгор
️️️️➡️️
Сантьяго Кастро
Замена
Дуглас Луис
️️️️➡️️
Юри Тилеманс
74'
Замена
Джейдон Санчо
️️️️➡️️
Морган Роджерс
74'
Замена
Тэмми Абрахам
️️️️➡️️
Олли Уоткинс
64'
Замена
Леон Бэйли
️️️️➡️️
Джон МакГинн
64'
46'
Замена
Надир Цортеа
️️️️➡️️
Жоау Мариу
46'
Замена
Симон Сом
️️️️➡️️
Ремо Фройлер
46'
Замена
Риккардо Орсолини
️️️️➡️️
Федерико Бернардески
45'
+2'
ГОЛ! 3:0!
Морган Роджерс
Пас отдал
Джон МакГинн
39'
29'
Желтая карточка
Федерико Бернардески
ГОЛ! 2:0!
Эмилиано Буэндия
Пас отдал
Люка Динь
26'
Пенальти не реализован
Морган Роджерс
25'
ГОЛ! 1:0!
Олли Уоткинс
Пас отдал
Морган Роджерс
16'
Показать весь матч
Live: Астон Вилла - Болонья
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 4:0.
90'
2-й тайм окончен. Счет 4:0.
90'
Судья не добавил времени к тайму.
89'
Гол! 4:0! Забил Эзри Конса (Астон Вилла). Ассистент - Тэмми Абрахам (с углового).
88'
Хуан Миранда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
88'
Удар заблокирован. Бил Леон Бэйли (Астон Вилла). Ассистент - Джейдон Санчо.
87'
Удар заблокирован. Бил Льюис Фергюсон (Болонья). Длинный пас делал Хуан Миранда.
86'
Люка Динь отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
86'
Удар заблокирован. Бил Риккардо Орсолини (Болонья). Ассистент - Симон Сом.
82'
Замена у команды Болонья. Николо Казале ушел, Торбьорн Хеггем вышел.
81'
Люка Динь (Астон Вилла) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Федерико Равалья (Болонья). Пас отдал Леон Бэйли.
78'
Йенс Одгор (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Правила нарушил Дуглас Луис (Астон Вилла).
78'
Замена у команды Астон Вилла. Амаду Онана ушел, Ламаре Богарде вышел.
78'
Дуглас Луис (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Правила нарушил Симон Сом (Болонья).
76'
Замена у команды Болонья. Сантьяго Кастро ушел, Йенс Одгор вышел.
74'
Замена у команды Астон Вилла. Юри Тилеманс ушел, Дуглас Луис вышел.
74'
Замена у команды Астон Вилла. Морган Роджерс ушел, Джейдон Санчо вышел.
68'
Никола Моро (Болонья) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Хуан Миранда.
64'
Замена у команды Астон Вилла. Олли Уоткинс ушел, Тэмми Абрахам вышел.
64'
Замена у команды Астон Вилла. Джон МакГинн ушел, Леон Бэйли вышел.
62'
Николо Казале (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Николо Казале (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
61'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
58'
Морган Роджерс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Николо Казале (Болонья).
56'
Риккардо Орсолини (Болонья) в офсайде.
56'
Момент не реализован! Сантьяго Кастро (Болонья). Длинный пас отдал Хуан Миранда.
55'
Морган Роджерс (Астон Вилла) сыграл рукой.
54'
Правила нарушил Мартин Витик (Болонья).
54'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Эмилиано Буэндия (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
53'
Правила нарушил Надир Цортеа (Болонья).
52'
Момент не реализован! Хуан Миранда (Болонья).
52'
Пау Торрес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
52'
Удар заблокирован. Бил Риккардо Орсолини (Болонья). Ассистент - Сантьяго Кастро.
50'
Момент не реализован! Сантьяго Кастро (Болонья). Пас отдал Симон Сом.
50'
Никола Моро (Болонья) заработал штрафной в атаке.
50'
Никола Моро (Болонья) заработал штрафной в атаке.
48'
Пауза в матче. Травму получил Мартин Витик (Болонья).
45'
Замена у команды Болонья. Федерико Бернардески ушел, Риккардо Орсолини вышел.
45'
Замена у команды Болонья. Ремо Фройлер ушел, Симон Сом вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Болонья. Жоау Мариу ушел, Надир Цортеа вышел.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 3:0.
45+2'
Эзри Конса (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Эзри Конса (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Правила нарушил Морган Роджерс (Астон Вилла).
45+1'
Правила нарушил Морган Роджерс (Астон Вилла).
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
41'
Мартин Витик отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
39'
Гол! 3:0! Забил Морган Роджерс (Астон Вилла). Ассистент - Джон МакГинн.
31'
Удар заблокирован. Бил Льюис Фергюсон (Болонья). Ассистент - Мартин Витик.
31'
Сантьяго Кастро (Болонья) заработал штрафной в атаке.
31'
Правила нарушил Амаду Онана (Астон Вилла).
30'
Удар заблокирован. Бил Люка Динь (Астон Вилла). Ассистент - Юри Тилеманс.
29'
Федерико Бернардески (Болонья) получил желтую карточку за фол.
29'
Амаду Онана (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
29'
Правила нарушил Федерико Бернардески (Болонья).
29'
Эмилиано Буэндия (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Хуан Миранда (Болонья).
28'
Джон МакГинн (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Жоау Мариу (Болонья).
26'
Гол! 2:0! Забил Эмилиано Буэндия (Астон Вилла). Ассистент - Люка Динь.
25'
Морган Роджерс (Астон Вилла) пробил, но Федерико Равалья (Болонья) спас команду.
23'
Решение ВАР. заработал пенальти!
23'
Пауза окончена. Матч продолжается.
22'
Пауза в матче. Проблемы у команды Bologna VAR checking..
22'
Мартин Витик (Болонья) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
22'
Удар заблокирован. Бил Морган Роджерс (Астон Вилла). Длинный пас делал Люка Динь.
21'
Федерико Бернардески (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Хуан Миранда.
20'
Федерико Бернардески (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Федерико Бернардески (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Удар заблокирован. Бил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Ассистент - Морган Роджерс.
19'
Федерико Равалья отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
19'
Морган Роджерс (Астон Вилла) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Федерико Равалья (Болонья). Пас отдал Амаду Онана.
16'
Гол! 1:0! Забил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Ассистент - Морган Роджерс.
15'
Юри Тилеманс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Сантьяго Кастро (Болонья).
14'
Мэтти Кэш (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Мэтти Кэш (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Федерико Бернардески (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).
9'
Люка Динь (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Люка Динь (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Rowe (Болонья). Ассистент - Ремо Фройлер.
8'
Момент не реализован! Пау Торрес (Астон Вилла). Пас отдал Морган Роджерс.
7'
Правила нарушил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
7'
Ремо Фройлер (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
6'
Правила нарушил Jonathan Rowe (Болонья).
6'
Правила нарушил Jonathan Rowe (Болонья).
5'
Правила нарушил Люка Динь (Астон Вилла).
5'
Федерико Бернардески (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
3'
Правила нарушил Пау Торрес (Астон Вилла).
3'
Сантьяго Кастро (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Удар заблокирован. Бил Эмилиано Буэндия (Астон Вилла). Ассистент - Олли Уоткинс.
2'
Правила нарушил Джон МакГинн (Астон Вилла).
2'
Жоау Мариу (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Правила нарушил Льюис Фергюсон (Болонья).
1'
Амаду Онана (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Мартинес
3
Динь
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
8
Тилеманс
7
МакГинн
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-3-2-1
13
Равалья
17
Мариу
41
Витик
16
Казале
33
Миранда
8
Фройлер
6
Моро
19
Фергюсон
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
8
Тилеманс
21
Луис
21
Луис
8
Тилеманс
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
27
Роджерс
19
Санчо
19
Санчо
27
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
7
МакГинн
31
Бэйли
31
Бэйли
7
МакГинн
16
Казале
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Казале
8
Фройлер
23
Сом
23
Сом
8
Фройлер
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
Точно не сыграют
Alysson Edward
ЦФ
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Росс Баркли
ЦП
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Тейс Даллинга
ЦФ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Бенха Домингес
ЛВ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Джон Лукуми
ЦЗ
Лукаш Скорупски
ВР
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Количество передач
320
381
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Вилла Парк
Посещаемость:
41662
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