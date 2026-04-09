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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Болонья - Астон Вилла
Болонья - Астон Вилла: обзор матча 09 апреля 2026
Болонья
09.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Астон Вилла
90'
Д. Роу
44'
Э. Конса
51'
О. Уоткинс
90+4'
О. Уоткинс
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Астон Вилла
Завершен
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Олли Уоткинс
Пас отдал
Юри Тилеманс
Замена
Николо Камбьяги
️️️️➡️️
Ремо Фройлер
90'
ГОЛ! 1:2!
Джон Роу
Пас отдал
Джон Лукуми
90'
90'
+3'
88'
Замена
Леон Бэйли
️️️️➡️️
Эмилиано Буэндия
88'
Замена
Ян Матсен
️️️️➡️️
Морган Роджерс
85'
Желтая карточка
Морган Роджерс
(задержка)
Замена
Йенс Одгор
️️️️➡️️
Сантьяго Кастро
82'
80'
Замена
Ламаре Богарде
️️️️➡️️
Амаду Онана
Замена
Никола Моро
️️️️➡️️
Томмазо Побега
67'
Замена
Риккардо Орсолини
️️️️➡️️
Льюис Фергюсон
67'
Желтая карточка
Томмазо Побега
(задержка)
65'
51'
ГОЛ! 0:2!
Олли Уоткинс
Пас отдал
Эмилиано Буэндия
45'
+2'
44'
ГОЛ! 0:1!
Эзри Конса
Пас отдал
Юри Тилеманс
26'
Гол отменен - офсайд
Эзри Конса
Желтая карточка
Джон Лукуми
14'
Показать весь матч
Live: Болонья - Астон Вилла
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:3.
90'
Матч окончен! Счет 1:3.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:3.
90+4'
Гол! 1:3! Забил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Ассистент - Юри Тилеманс (с углового).
90+3'
Николо Камбьяги отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
90+2'
Николо Камбьяги (Болонья) в офсайде.
90+2'
Удар заблокирован. Бил Федерико Бернардески (Болонья). Ассистент - Никола Моро.
90+1'
Риккардо Орсолини (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
90'
Замена у команды Болонья. Ремо Фройлер ушел, Николо Камбьяги вышел.
90'
Гол! 1:2! Забил Jonathan Rowe (Болонья). Ассистент - Джон Лукуми.
88'
Замена у команды Астон Вилла. Эмилиано Буэндия ушел, Леон Бэйли вышел.
88'
Замена у команды Астон Вилла. Морган Роджерс ушел, Ян Матсен вышел.
86'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Rowe (Болонья). Ассистент - Хуан Миранда.
86'
Джон МакГинн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
85'
Морган Роджерс (Астон Вилла) получил желтую карточку за фол.
84'
Хуан Миранда (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Торбьорн Хеггем.
84'
Хуан Миранда (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Торбьорн Хеггем.
84'
Удар заблокирован. Бил Жоау Мариу (Болонья). Ассистент - Риккардо Орсолини.
83'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
83'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
82'
Замена у команды Болонья. Сантьяго Кастро ушел, Йенс Одгор вышел.
82'
Пауза в матче. Травму получил Джон Лукуми (Болонья).
82'
Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Jonathan Rowe (Болонья) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Риккардо Орсолини.
81'
Jonathan Rowe (Болонья) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Риккардо Орсолини.
80'
Замена у команды Астон Вилла. Амаду Онана ушел, Ламаре Богарде вышел.
79'
Риккардо Орсолини (Болонья) в офсайде.
79'
Удар заблокирован. Бил Федерико Бернардески (Болонья).
79'
Удар заблокирован. Бил Сантьяго Кастро (Болонья). Ассистент - Федерико Бернардески.
78'
Федерико Бернардески (Болонья) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу!
77'
Морган Роджерс (Астон Вилла) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Федерико Равалья (Болонья). Пас отдал Эмилиано Буэндия.
77'
Правила нарушил Торбьорн Хеггем (Болонья).
77'
Правила нарушил Торбьорн Хеггем (Болонья).
76'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Удар заблокирован. Бил Сантьяго Кастро (Болонья).
74'
Джон МакГинн (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
74'
Джон МакГинн (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
72'
Правила нарушил Жоау Мариу (Болонья).
72'
Эмилиано Буэндия (Астон Вилла) заработал штрафной на левом фланге.
72'
Момент не реализован! Эмилиано Буэндия (Астон Вилла). Пас отдал Олли Уоткинс.
71'
Момент не реализован! Jonathan Rowe (Болонья). Пас отдал Никола Моро.
70'
Правила нарушил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
70'
Сантьяго Кастро (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
70'
Джон Лукуми (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Джон Лукуми (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Момент не реализован! Эмилиано Буэндия (Астон Вилла). Пас отдал Юри Тилеманс.
67'
Замена у команды Болонья. Льюис Фергюсон ушел, Риккардо Орсолини вышел.
67'
Замена у команды Болонья. Томмазо Побега ушел, Никола Моро вышел.
67'
Мэтти Кэш (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Jonathan Rowe (Болонья).
65'
Томмазо Побега (Болонья) получил желтую карточку за фол.
65'
Томмазо Побега (Болонья) получил желтую карточку за фол.
64'
Удар заблокирован. Бил Сантьяго Кастро (Болонья). Ассистент - Томмазо Побега.
64'
Удар заблокирован. Бил Сантьяго Кастро (Болонья). Ассистент - Томмазо Побега.
62'
Момент не реализован! Jonathan Rowe (Болонья). Пас отдал Хуан Миранда.
60'
Жоау Мариу (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
60'
Жоау Мариу (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
60'
Правила нарушил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
60'
Правила нарушил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
56'
Момент не реализован! Морган Роджерс (Астон Вилла). Пас после быстрого прохода сделал Олли Уоткинс.
56'
Момент не реализован! Морган Роджерс (Астон Вилла). Пас после быстрого прохода сделал Олли Уоткинс.
55'
Правила нарушил Ремо Фройлер (Болонья).
55'
Юри Тилеманс (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
51'
Гол! 0:2! Забил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Ассистент - Эмилиано Буэндия.
51'
Гол! 0:2! Забил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Ассистент - Эмилиано Буэндия.
50'
Jonathan Rowe (Болонья) заработал штрафной в атаке.
50'
Jonathan Rowe (Болонья) заработал штрафной в атаке.
48'
Момент не реализован! Томмазо Побега (Болонья). Пас после быстрого прохода сделал Jonathan Rowe.
47'
Пауза в матче. Травму получил Jonathan Rowe (Болонья).
47'
Пауза в матче. Травму получил Jonathan Rowe (Болонья).
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+2'
Пау Торрес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
45+2'
Правила нарушил Амаду Онана (Астон Вилла).
45+2'
Томмазо Побега (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил Амаду Онана (Астон Вилла).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Rowe (Болонья). Ассистент - Томмазо Побега.
44'
Гол! 0:1! Забил Эзри Конса (Астон Вилла). Ассистент - Юри Тилеманс (с углового).
43'
Джон Лукуми отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
42'
Хуан Миранда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
39'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) в офсайде.
38'
Правила нарушил Сантьяго Кастро (Болонья).
38'
Правила нарушил Сантьяго Кастро (Болонья).
38'
Момент не реализован! Джон МакГинн (Астон Вилла). Пас отдал Морган Роджерс.
35'
Правила нарушил Морган Роджерс (Астон Вилла).
35'
Торбьорн Хеггем (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Сантьяго Кастро (Болонья) заработал штрафной на левом фланге.
33'
Правила нарушил Пау Торрес (Астон Вилла).
31'
Морган Роджерс (Астон Вилла) получил желтую карточку.
30'
Люка Динь (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Федерико Бернардески (Болонья).
29'
Льюис Фергюсон (Болонья) попал в перекладину. Ассистент - Jonathan Rowe.
28'
Морган Роджерс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Морган Роджерс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Решение ВАР. Нет гола!
26'
Гол! 0:0! В свои ворота забил Эзри Конса (Астон Вилла).
26'
Гол! 1:0! В свои ворота забил Эзри Конса (Астон Вилла).
25'
Правила нарушил Эмилиано Буэндия (Астон Вилла).
25'
Жоау Мариу (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Юри Тилеманс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Юри Тилеманс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Эмилиано Мартинес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
21'
Хуан Миранда (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Длинный пас делал Федерико Бернардески.
21'
Удар заблокирован. Бил Томмазо Побега (Болонья).
21'
Удар заблокирован. Бил Сантьяго Кастро (Болонья). Ассистент - Хуан Миранда.
18'
Жоау Мариу (Болонья) в офсайде.
17'
Федерико Бернардески (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Федерико Бернардески (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Пауза окончена. Матч продолжается.
16'
Пауза в матче. Травму получил Сантьяго Кастро (Болонья).
14'
Джон Лукуми (Болонья) получил желтую карточку за фол.
14'
Эмилиано Буэндия (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
14'
Правила нарушил Джон Лукуми (Болонья).
11'
Джон МакГинн (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Хуан Миранда (Болонья).
7'
Эзри Конса (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Правила нарушил Льюис Фергюсон (Болонья).
5'
Правила нарушил Томмазо Побега (Болонья).
5'
Амаду Онана (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Сантьяго Кастро (Болонья) в офсайде.
3'
Jonathan Rowe (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
2'
Правила нарушил Люка Динь (Астон Вилла).
2'
Льюис Фергюсон (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Астон Вилла
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
4-3-2-1
13
Равалья
33
Миранда
17
Хеггем
3
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
8
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
9
Кастро
4-1-2-1-2
23
Мартинес
2
Кэш
2
Конса
14
Торрес
3
Динь
24
Онана
8
Тилеманс
7
МакГинн
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
8
Фройлер
28
Камбьяги
28
Камбьяги
8
Фройлер
19
Фергюсон
7
Орсолини
7
Орсолини
19
Фергюсон
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
27
Роджерс
22
Матсен
22
Матсен
27
Роджерс
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
10
Буэндия
31
Бэйли
31
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Болонья
Астон Вилла
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Остались в запасе
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Тейс Даллинга
ЦФ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Бенха Домингес
ЛВ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
Лукаш Скорупски
ВР
Мартин Витик
ЦЗ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Джейдон Санчо
ПВ
Статистика матча Болонья - Астон Вилла
2
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
15
Офсайды
7
1
Количество передач
489
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Ренато ДальАра
Посещаемость:
31142
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15.05.2026
Ливерпуль
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 0
03.05.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
25.04.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
1 : 2
24.05.2026
Астон Вилла
Лига Европы, Финал
Фрайбург
0 : 3
20.05.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
2 : 2
10.05.2026
Астон Вилла
Лига Европы, 1/2 финала
Астон Вилла
4 : 0
07.05.2026
Ноттингем Форест
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