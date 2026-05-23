23.05.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
5
Хелланд
26
Лукуми
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
19
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
9
Кастро
4-1-3-2
1
Мартинес
32
Димарко
31
Биссек
6
де Врей
30
Аугусто
8
Сучич
17
Диуф
23
Барелла
7
Зелински
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
5
Хелланд
14
Хеггем
14
Хеггем
5
Хелланд
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
10
Бернардески
27
Даллинга
27
Даллинга
10
Бернардески
8
Сучич
34
Кокки
34
Кокки
8
Сучич
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
6
де Врей
17
Топалович
17
Топалович
6
де Врей
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Болонья
Интер
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Болонья - Интер
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Количество передач
385
480
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.78
xGP (предотвращенные голы)
-1.81
-1.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Интера», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»