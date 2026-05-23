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  • «Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 17:50
Болонья
23.05.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 3
Завершен
Интер
25' Ф. Бернардески 42' Т. Побега 48' П. Зелински (АГ)
22' Ф. Димарко 64' Ф. Пио Эспозито 86' А. Диуф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Лука Топалович
АП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
5
Хелланд
26
Лукуми
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
19
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
9
Кастро
4-1-3-2
1
Мартинес
32
Димарко
31
Биссек
6
де Врей
30
Аугусто
8
Сучич
17
Диуф
23
Барелла
7
Зелински
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
5
Хелланд
14
Хеггем
14
Хеггем
5
Хелланд
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
10
Бернардески
27
Даллинга
27
Даллинга
10
Бернардески
8
Сучич
34
Кокки
34
Кокки
8
Сучич
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
6
де Врей
17
Топалович
17
Топалович
6
де Врей
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Болонья
Интер
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Николо Камбьяги
ЛВ
Николо Казале
ЦЗ
Мартин Витик
ЦЗ
Риккардо Орсолини
ЦФ
Интер
Точно не сыграют
Мануэль Аканджи
ЦЗ
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Маркюс Тюрам
ЦФ
Статистика матча Болонья - Интер
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Количество передач
385
480
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.78
xGP (предотвращенные голы)
-1.81
-1.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Интера», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Интер»

«Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Болонья
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