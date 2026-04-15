«Сельта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

15 апреля 2026 9:30
Сельта - Фрайбург
16 апр. 2026, четверг 19:45 | Лига Европы, 1/4 финала
1.85
Тотал больше 2.5
16 апреля в Виго состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Сельта» примет «Фрайбург». Первая встреча завершилась уверенной победой немецкого клуба со счетом 3:0, поэтому хозяевам предстоит идти вперед с первых минут и рисковать. Такая ситуация заметно влияет на предматчевый расклад: испанской команде нужен быстрый гол, а гости могут строить игру на дисциплине, плотной обороне и контратаках.

«Сельта»

«Сельта» подходит к ответной игре в непростом состоянии. В последних пяти матчах команда забила 8 мячей, но пропустила сразу 12. Средний показатель в 2.40 пропущенного гола за игру говорит о серьезных проблемах в обороне. Дополнительно настораживает и последнее поражение в чемпионате от «Реал Овьедо» со счетом 0:3. При этом «Сельта» все же сохраняет атакующий потенциал, что подтвердили победа над «Валенсией» и успех в гостях у «Лиона».

«Фрайбург»

«Фрайбург» сейчас выглядит более цельной командой. Немцы забили 13 голов в пяти последних матчах и пропустили лишь 5. Команда стабильно отличается в атаке, забивая в пяти встречах подряд, а после домашней победы 3:0 получила комфортное преимущество. Важно и то, что «Фрайбург» умеет менять стиль по ситуации: может сыграть агрессивно, как против «Генка», или прагматично, как в недавнем матче с «Майнцем».

Факты о командах

«Сельта»

  • Проиграла первый матч со счетом 0:3
  • В последних 5 играх забила 8 голов
  • В последних 5 играх пропустила 12 голов
  • В среднем забивает 1.60 гола за матч
  • В среднем пропускает 2.40 гола за матч
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Вынуждена играть первым номером и раскрываться

«Фрайбург»

  • Победил в первой встрече со счетом 3:0
  • В последних 5 играх забил 13 голов
  • В последних 5 играх пропустил 5 голов
  • В среднем забивает 2.60 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.00 гола за матч
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Может играть по счету и использовать свободные зоны

Прогноз на матч «Сельта» – «Фрайбург»

Ответная игра должна получиться более открытой, чем удобной для хозяев. «Сельте» необходимо отыгрывать три мяча, а значит команда почти неизбежно оставит пространство за спиной. На этом фоне «Фрайбург» получает хорошие условия для контратак. С учетом текущей формы гостей, их баланса между атакой и обороной, а также проблем «Сельты» у своих ворот, немецкий клуб выглядит ближе как минимум к тому, чтобы не проиграть. При этом высокая мотивация хозяев повышает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • «Фрайбург» не проиграет

Автор: Бестужев Павел
