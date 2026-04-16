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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Фрайбург
Сельта - Фрайбург: обзор матча 16 апреля 2026
Сельта
16.04.2026, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фрайбург
90+1'
В. Сведберг
33'
И. Матанович
39'
Ю. Сузуки
50'
Ю. Сузуки
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Фрайбург
Завершен
ГОЛ! 1:3!
Виллиот Сведберг
Пас отдал
Уго Альварес
90'
+1
Желтая карточка
Уго Альварес
(неспортивное поведение)
87'
83'
Замена
️️️️➡️️
Ян-Никлас Бесте
71'
Замена
️️️️➡️️
Йоан Манзамби
71'
Замена
Бруно Огбус
️️️️➡️️
Филипп Линхарт
70'
Травма
Филипп Линхарт
Замена
Уго Альварес
️️️️➡️️
Матиас Весино
64'
56'
Желтая карточка
Маттиас Гинтер
(фол)
56'
Замена
️️️️➡️️
Винченцо Грифо
56'
Замена
️️️️➡️️
Игор Матанович
50'
ГОЛ! 0:3!
Юито Сузуки
Пас отдал
Винченцо Грифо
Желтая карточка
Яго Аспас
(неспортивное поведение)
49'
Желтая карточка
Матиас Весино
(грубость)
49'
Замена
️️️️➡️️
Хави Руэда
46'
Замена
Виллиот Сведберг
️️️️➡️️
Илаш Мориба
46'
Замена
Яго Аспас
️️️️➡️️
Борха Иглесиас
46'
Желтая карточка
Илаш Мориба
45'
45'
Желтая карточка
Игор Матанович
(неспортивное поведение)
45'
+3'
39'
ГОЛ! 0:2!
Юито Сузуки
Пас отдал
Ян-Никлас Бесте
33'
ГОЛ! 0:1!
Игор Матанович
Пас отдал
Жорди Макенго
Показать весь матч
Live: Сельта - Фрайбург
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:3.
90+1'
2-й тайм окончен. Счет 1:3.
90+1'
Гол! 1:3! Забил Виллиот Сведберг (Сельта). Проникающий пас сделал Уго Альварес.
90'
Судья не добавил времени к тайму.
87'
Уго Альварес (Сельта) получил желтую карточку.
87'
Правила нарушил Уго Альварес (Сельта).
84'
Сирьак Ириэ (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил Виллиот Сведберг (Сельта).
83'
Замена у команды Фрайбург. Ян-Никлас Бесте ушел, Сирьак Ириэ вышел.
83'
Ферран Хутгла (Сельта) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал Уго Альварес.
83'
Максимилиан Эггештайн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
83'
Удар заблокирован. Бил Оскар Мингеса (Сельта). Ассистент - Маркос Алонсо.
80'
Момент не реализован! Виллиот Сведберг (Сельта). Пас отдал Яго Аспас.
78'
Маттиас Гинтер (Фрайбург) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Длинный пас делал Дерри Шерхант.
77'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
77'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
76'
Маркос Алонсо (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Дерри Шерхант (Фрайбург).
75'
Момент не реализован! Маркос Алонсо (Сельта).
75'
Лукас Хелер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
74'
Момент не реализован! Ферран Хутгла (Сельта). Пас отдал Маркос Алонсо.
73'
Момент не реализован! Маркос Алонсо (Сельта). Пас отдал Яго Аспас.
73'
Ян-Никлас Бесте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
73'
Jones El Abdellaoui (Сельта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург). Пас отдал Яго Аспас.
73'
Маркос Алонсо (Сельта) заработал штрафной на левом фланге.
72'
Удар заблокирован. Бил Ферран Хутгла (Сельта). Ассистент - Виллиот Сведберг.
71'
Замена у команды Фрайбург. Йоан Манзамби ушел, Николас Хефлер вышел.
71'
Замена у команды Фрайбург. Филипп Линхарт ушел, Bruno Ogbus вышел.
70'
Пауза в матче. Травму получил Филипп Линхарт (Фрайбург).
69'
Jones El Abdellaoui (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург).
66'
Момент не реализован! Fer Lopez (Сельта). Пас отдал Яго Аспас.
64'
Замена у команды Сельта. Матиас Весино ушел, Уго Альварес вышел.
64'
Правила нарушил Яго Аспас (Сельта).
64'
Лукас Хелер (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Ionut Radu (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Ionut Radu (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Серхио Каррейра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
58'
Лукас Хелер (Фрайбург) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Жорди Макенго.
58'
Дерри Шерхант (Фрайбург) пробил (правой ногой) и попал в левую штангу!
57'
Момент не реализован! Яго Аспас (Сельта).
56'
Маттиас Гинтер (Фрайбург) получил желтую карточку за фол.
56'
Замена у команды Фрайбург. Винченцо Грифо ушел, Дерри Шерхант вышел.
56'
Замена у команды Фрайбург. Игор Матанович ушел, Лукас Хелер вышел.
55'
Яго Аспас (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
55'
Яго Аспас (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
54'
Момент не реализован! Винченцо Грифо (Фрайбург).
53'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
53'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
50'
Гол! 0:3! Забил Юито Сузуки (Фрайбург). Ассистент - Винченцо Грифо.
50'
Удар заблокирован. Бил Йоан Манзамби (Фрайбург). Ассистент - Ян-Никлас Бесте.
49'
Яго Аспас (Сельта) получил желтую карточку.
49'
Матиас Весино (Сельта) получил желтую карточку за фол.
48'
Пауза в матче. Проблемы у команды Сельта.
47'
Удар заблокирован. Бил Ферран Хутгла (Сельта). Ассистент - Jones El Abdellaoui.
47'
Удар заблокирован. Бил Jones El Abdellaoui (Сельта).
45'
Замена у команды Сельта. Илаш Мориба ушел, Виллиот Сведберг вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Сельта. Хави Руэда ушел, Jones El Abdellaoui вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Борха Иглесиас ушел, Яго Аспас вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Y. Lago ушел, Серхио Каррейра вышел.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:2.
45+3'
Жорди Макенго отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
45+1'
Правила нарушил Жорди Макенго (Фрайбург).
45+1'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Илаш Мориба (Сельта) получил желтую карточку.
45'
Игор Матанович (Фрайбург) получил желтую карточку.
44'
Правила нарушил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
44'
Борха Иглесиас (Сельта) заработал штрафной в атаке.
43'
Правила нарушил Хави Родригес (Сельта).
43'
Правила нарушил Хави Родригес (Сельта).
41'
Оскар Мингеса (Сельта) заработал штрафной на левом фланге.
39'
Гол! 0:2! Забил Юито Сузуки (Фрайбург). Ассистент - Ян-Никлас Бесте.
37'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
37'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
36'
Правила нарушил Юито Сузуки (Фрайбург).
36'
Ферран Хутгла (Сельта) заработал штрафной в атаке.
35'
Решение ВАР: гол команды засчитан! Забил Игор Матанович.
33'
Гол! 0:1! Забил Игор Матанович (Фрайбург). Ассистент - Жорди Макенго.
32'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
28'
Правила нарушил Хави Руэда (Сельта).
28'
Жорди Макенго (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Правила нарушил Йоан Манзамби (Фрайбург).
26'
Илаш Мориба (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Матиас Весино (Сельта).
25'
Правила нарушил Матиас Весино (Сельта).
24'
Правила нарушил Ян-Никлас Бесте (Фрайбург).
24'
Ферран Хутгла (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Филипп Треу (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Филипп Треу (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил Ферран Хутгла (Сельта).
21'
Правила нарушил Ферран Хутгла (Сельта).
20'
Правила нарушил Маркос Алонсо (Сельта).
20'
Юито Сузуки (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Fer Lopez (Сельта).
13'
Момент не реализован! Йоан Манзамби (Фрайбург). Пас отдал Игор Матанович.
12'
Игор Матанович (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
12'
Правила нарушил Y. Lago (Сельта).
8'
Пауза в матче. Травму получил Юито Сузуки (Фрайбург).
6'
Пауза окончена. Матч продолжается.
4'
Пауза в матче. Травму получил Филипп Треу (Фрайбург).
4'
Пауза в матче. Травму получил Ферран Хутгла (Сельта).
4'
Удар заблокирован. Бил Ферран Хутгла (Сельта). Ассистент - Fer Lopez.
3'
Fer Lopez (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Максимилиан Эггештайн (Фрайбург).
2'
Матиас Весино отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
1'
Маттиас Гинтер (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Правила нарушил Борха Иглесиас (Сельта).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Оскар Мингеса
ЛЗ
20
Маркос Алонсо
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
9
Ферран Хутгла
ЛП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фер Лопес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Хави Руэда
ПП
7
Борха Иглесиас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Филипп Треу
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
32
Винченцо Грифо
(К)
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
10
Яго Аспас
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
4-5-1
13
Раду
3
Мингеса
20
Алонсо
29
Лаго
32
Родригес
9
Хутгла
6
Мориба
8
Лопес
15
Весино
17
Руэда
7
Иглесиас
4-5-1
1
Атуболу
29
Треу
15
Линхарт
28
Гинтер
33
Макенго
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
8
Эггештайн
9
Манзамби
31
Матанович
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
5
Каррейра
5
Каррейра
6
Мориба
19
Сведберг
19
Сведберг
6
Мориба
15
Весино
23
Альварес
23
Альварес
15
Весино
15
Линхарт
43
Огбус
43
Огбус
15
Линхарт
Остались в запасе
Сельта
Фрайбург
1
Иван Вильяр
ВР
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Сельта
Точно не сыграют
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Статистика матча Сельта - Фрайбург
4
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
21
12
Количество передач
439
335
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Балаидос
Посещаемость:
21981
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