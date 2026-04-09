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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Сельта
Фрайбург - Сельта: обзор матча 09 апреля 2026
Фрайбург
09.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Сельта
10'
В. Грифо
32'
Я. Бесте
78'
М. Гинтер
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Сельта
Завершен
Желтая карточка
Максимилиан Эггештайн
90'
+5
90'
+4'
Замена
Лукас Кюблер
️️️️➡️️
Ян-Никлас Бесте
89'
ГОЛ! 3:0!
Маттиас Гинтер
Пас отдал
Ян-Никлас Бесте
78'
Замена
Дерри Шерхант
️️️️➡️️
Юито Сузуки
74'
Замена
Лукас Хелер
️️️️➡️️
Винченцо Грифо
74'
73'
Замена
Яго Аспас
️️️️➡️️
Борха Иглесиас
73'
Замена
Пабло Дуран
️️️️➡️️
Ферран Хутгла
61'
Замена
Матиас Весино
️️️️➡️️
Уго Сотело
46'
Замена
Фер Лопес
️️️️➡️️
Хави Родригес
46'
Замена
Йонес Эль-Абделлауи
️️️️➡️️
Виллиот Сведберг
45'
+1'
ГОЛ! 2:0!
Ян-Никлас Бесте
Пас отдал
Игор Матанович
32'
ГОЛ! 1:0!
Винченцо Грифо
Пас отдал
Йоан Манзамби
10'
Показать весь матч
Live: Фрайбург - Сельта
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 3:0.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 3:0.
90+5'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) получил желтую карточку за фол.
90+5'
Правила нарушил Максимилиан Эггештайн (Фрайбург).
90+3'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил Пабло Дуран (Сельта).
90+2'
Правила нарушил Пабло Дуран (Сельта).
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
89'
Замена у команды Фрайбург. Ян-Никлас Бесте ушел, Лукас Кюблер вышел.
88'
Ionut Radu отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
88'
Лукас Хелер (Фрайбург) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Проникающий пас делал Дерри Шерхант.
86'
Илаш Мориба (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил Лукас Хелер (Фрайбург).
86'
Момент не реализован! Fer Lopez (Сельта). Длинный пас отдал Оскар Мингеса.
82'
Правила нарушил Маркос Алонсо (Сельта).
82'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
78'
Гол! 3:0! Забил Маттиас Гинтер (Фрайбург). Ассистент - Ян-Никлас Бесте (с углового).
77'
Джозеф Айду отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
74'
Замена у команды Фрайбург. Винченцо Грифо ушел, Дерри Шерхант вышел.
74'
Замена у команды Фрайбург. Юито Сузуки ушел, Лукас Хелер вышел.
73'
Замена у команды Сельта. Ферран Хутгла ушел, Пабло Дуран вышел.
73'
Замена у команды Сельта. Борха Иглесиас ушел, Яго Аспас вышел.
72'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
72'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
70'
Момент не реализован! Борха Иглесиас (Сельта). Пас отдал Fer Lopez.
67'
Правила нарушил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
67'
Правила нарушил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
67'
Правила нарушил Юито Сузуки (Фрайбург).
67'
Правила нарушил Юито Сузуки (Фрайбург).
64'
Правила нарушил Жорди Макенго (Фрайбург).
64'
Jones El Abdellaoui (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Замена у команды Сельта. Уго Сотело ушел, Матиас Весино вышел.
59'
Пауза в матче. Травму получил Ферран Хутгла (Сельта).
59'
Пауза в матче. Травму получил Филипп Треу (Фрайбург).
59'
Филипп Треу (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Правила нарушил Ферран Хутгла (Сельта).
56'
Удар заблокирован. Бил Юито Сузуки (Фрайбург). Ассистент - Ян-Никлас Бесте.
53'
Винченцо Грифо (Фрайбург) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Юито Сузуки.
52'
Момент не реализован! Борха Иглесиас (Сельта). Пас отдал Серхио Каррейра.
49'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
49'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
49'
Правила нарушил Fer Lopez (Сельта).
49'
Правила нарушил Fer Lopez (Сельта).
45'
Замена у команды Сельта. Хави Родригес ушел, Fer Lopez вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Виллиот Сведберг ушел, Jones El Abdellaoui вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 2:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
44'
Серхио Каррейра (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Ян-Никлас Бесте (Фрайбург).
42'
Маттиас Гинтер (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
42'
Маттиас Гинтер (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
42'
Правила нарушил Филипп Линхарт (Фрайбург).
42'
Борха Иглесиас (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Пауза окончена. Матч продолжается.
41'
Пауза в матче. Травму получил Хави Родригес (Сельта).
40'
Йоан Манзамби (Фрайбург) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта).
40'
Удар заблокирован. Бил Йоан Манзамби (Фрайбург). Ассистент - Игор Матанович.
34'
Йоан Манзамби (Фрайбург) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу!
32'
Гол! 2:0! Забил Ян-Никлас Бесте (Фрайбург). Ассистент - Игор Матанович.
29'
Игор Матанович (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
29'
Правила нарушил Борха Иглесиас (Сельта).
28'
Правила нарушил Хави Родригес (Сельта).
28'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Удар заблокирован. Бил Хави Родригес (Сельта). Ассистент - Оскар Мингеса.
20'
Жорди Макенго (Фрайбург) в офсайде.
19'
Виллиот Сведберг (Сельта) в офсайде.
14'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной на правом фланге.
14'
Правила нарушил Серхио Каррейра (Сельта).
10'
Гол! 1:0! Забил Винченцо Грифо (Фрайбург). Ассистент - Johan Manzambi .
9'
Правила нарушил Оскар Мингеса (Сельта).
9'
Жорди Макенго (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
7'
Маркос Алонсо (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Маркос Алонсо (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Удар заблокирован. Бил Йоан Манзамби (Фрайбург). Длинный пас делал Ян-Никлас Бесте.
4'
Уго Сотело отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
4'
Удар заблокирован. Бил Йоан Манзамби (Фрайбург). Ассистент - Филипп Треу.
4'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта).
2'
Правила нарушил Игор Матанович (Фрайбург).
2'
Джозеф Айду (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Момент не реализован! Игор Матанович (Фрайбург). Пас отдал Ян-Никлас Бесте.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Y. Lago
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
15
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
9
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3-2-3-1-1
13
Раду
4
Айду
3
Мингеса
5
Каррейра
32
Родригес
20
Алонсо
22
Сотело
19
Сведберг
6
Мориба
9
Хутгла
7
Иглесиас
19
Бесте
17
Кюблер
17
Кюблер
19
Бесте
14
Сузуки
7
Шерхант
7
Шерхант
14
Сузуки
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
22
Сотело
15
Весино
15
Весино
22
Сотело
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
32
Родригес
8
Лопес
8
Лопес
32
Родригес
9
Хутгла
18
Дуран
18
Дуран
9
Хутгла
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Фрайбург
Сельта
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Y. Lago
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
11
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Y. Lago
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
11
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Патрик Остерхаге
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Уго Альварес
ЦП
Михайло Ристич
ЛЗ
Мигель Роман
ЦП
Хави Руэда
ПЗ
Карл Старфельт
ЦЗ
Статистика матча Фрайбург - Сельта
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
506
475
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Европа-Парк
Посещаемость:
32600
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