16 апреля в Севилье пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» примет «Брагу». Первая встреча завершилась вничью 1:1, поэтому испанский клуб получил небольшое преимущество за счет домашнего поля. При этом характер противостояния намекает на равную борьбу, где многое решат детали.

«Бетис»

«Бетис» в последнее время играет крайне осторожно. Команда трижды подряд сыграла вничью, включая первую встречу с «Брагой». В последних пяти матчах севильцы забили 7 мячей и пропустили 4, демонстрируя неплохой баланс.

При этом «Бетис» не всегда стабилен в атаке и нередко ограничивается одним голом за игру. Команда предпочитает контролировать мяч и действовать аккуратно, что особенно заметно в матчах с равными соперниками.

«Брага»

«Брага» выглядит более стабильной в плане результатов. Португальский клуб не проигрывает в 6 из 7 последних матчей Лиги Европы и регулярно забивает. В последних пяти встречах команда отличилась 8 раз и пропустила всего 3 мяча.

При этом «Брага» уверенно чувствует себя в прагматичных матчах и умеет играть от соперника. Даже в гостях команда способна навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых атак.

Факты о командах

«Бетис»

Три ничьи подряд

Ничьи в 3 последних очных матчах

В среднем 1.40 гола за игру

В среднем 0.80 пропущенного гола

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Осторожный стиль игры

«Брага»

Не проигрывает в 6 из 7 матчей Лиги Европы

8 голов в последних 5 матчах

В среднем 1.60 гола за игру

В среднем 0.60 пропущенного гола

Забивает в 5 матчах подряд

Надежная оборона

Прогноз на матч «Бетис» – «Брага»

Ответная встреча обещает быть закрытой. Первая игра показала, что команды действуют аккуратно и не рискуют без необходимости. «Бетис» будет больше контролировать мяч за счет домашнего поля, но «Брага» способна отвечать быстрыми атаками.

С учетом текущей формы и статистики, матч с большой вероятностью не станет результативным. Обе команды хорошо организованы в обороне, а важность встречи снижает риск.

Наиболее логичным вариантом выглядит равная игра с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки: