16 апреля в Севилье пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» примет «Брагу». Первая встреча завершилась вничью 1:1, поэтому испанский клуб получил небольшое преимущество за счет домашнего поля. При этом характер противостояния намекает на равную борьбу, где многое решат детали.
«Бетис»
«Бетис» в последнее время играет крайне осторожно. Команда трижды подряд сыграла вничью, включая первую встречу с «Брагой». В последних пяти матчах севильцы забили 7 мячей и пропустили 4, демонстрируя неплохой баланс.
При этом «Бетис» не всегда стабилен в атаке и нередко ограничивается одним голом за игру. Команда предпочитает контролировать мяч и действовать аккуратно, что особенно заметно в матчах с равными соперниками.
«Брага»
«Брага» выглядит более стабильной в плане результатов. Португальский клуб не проигрывает в 6 из 7 последних матчей Лиги Европы и регулярно забивает. В последних пяти встречах команда отличилась 8 раз и пропустила всего 3 мяча.
При этом «Брага» уверенно чувствует себя в прагматичных матчах и умеет играть от соперника. Даже в гостях команда способна навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых атак.
Факты о командах
- Три ничьи подряд
- Ничьи в 3 последних очных матчах
- В среднем 1.40 гола за игру
- В среднем 0.80 пропущенного гола
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Осторожный стиль игры
- Не проигрывает в 6 из 7 матчей Лиги Европы
- 8 голов в последних 5 матчах
- В среднем 1.60 гола за игру
- В среднем 0.60 пропущенного гола
- Забивает в 5 матчах подряд
- Надежная оборона
Прогноз на матч «Бетис» – «Брага»
Ответная встреча обещает быть закрытой. Первая игра показала, что команды действуют аккуратно и не рискуют без необходимости. «Бетис» будет больше контролировать мяч за счет домашнего поля, но «Брага» способна отвечать быстрыми атаками.
С учетом текущей формы и статистики, матч с большой вероятностью не станет результативным. Обе команды хорошо организованы в обороне, а важность встречи снижает риск.
Наиболее логичным вариантом выглядит равная игра с небольшим преимуществом хозяев.
Рекомендованные ставки:
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.88
- «Бетис» не проиграет – коэффициент 1.60