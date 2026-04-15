Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бетис» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.88

15 апреля 2026 9:39
Бетис - Брага
16 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.88
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

16 апреля в Севилье пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» примет «Брагу». Первая встреча завершилась вничью 1:1, поэтому испанский клуб получил небольшое преимущество за счет домашнего поля. При этом характер противостояния намекает на равную борьбу, где многое решат детали.

«Бетис»

«Бетис» в последнее время играет крайне осторожно. Команда трижды подряд сыграла вничью, включая первую встречу с «Брагой». В последних пяти матчах севильцы забили 7 мячей и пропустили 4, демонстрируя неплохой баланс.

При этом «Бетис» не всегда стабилен в атаке и нередко ограничивается одним голом за игру. Команда предпочитает контролировать мяч и действовать аккуратно, что особенно заметно в матчах с равными соперниками.

«Брага»

«Брага» выглядит более стабильной в плане результатов. Португальский клуб не проигрывает в 6 из 7 последних матчей Лиги Европы и регулярно забивает. В последних пяти встречах команда отличилась 8 раз и пропустила всего 3 мяча.

При этом «Брага» уверенно чувствует себя в прагматичных матчах и умеет играть от соперника. Даже в гостях команда способна навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых атак.

Факты о командах

«Бетис»

  • Три ничьи подряд
  • Ничьи в 3 последних очных матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • В среднем 0.80 пропущенного гола
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Осторожный стиль игры

«Брага»

  • Не проигрывает в 6 из 7 матчей Лиги Европы
  • 8 голов в последних 5 матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • В среднем 0.60 пропущенного гола
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Надежная оборона

Прогноз на матч «Бетис» – «Брага»

Ответная встреча обещает быть закрытой. Первая игра показала, что команды действуют аккуратно и не рискуют без необходимости. «Бетис» будет больше контролировать мяч за счет домашнего поля, но «Брага» способна отвечать быстрыми атаками.

С учетом текущей формы и статистики, матч с большой вероятностью не станет результативным. Обе команды хорошо организованы в обороне, а важность встречи снижает риск.

Наиболее логичным вариантом выглядит равная игра с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.88
  • «Бетис» не проиграет – коэффициент 1.60

1.88
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Брага Бетис
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 