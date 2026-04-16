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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Брага
Бетис - Брага: обзор матча 16 апреля 2026
Бетис
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Брага
13'
Антони
26'
Э. Абде
38'
П. Виктор
49'
В. Карвальо
53'
Р. Орта (П)
74'
Ж. Горби
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Брага
Завершен
90'
+7'
Желтая карточка
Антони
(неспортивное поведение)
83'
Замена
Пабло Гарсия
️️️️➡️️
Антони
83'
80'
Замена
Жоао Моутинью
️️️️➡️️
Пау Виктор
80'
Замена
Леонарду Лелу
️️️️➡️️
Габри Мартинес
80'
Травма
Габри Мартинес
Замена
Седрик Бакамбу
️️️️➡️️
Пабло Форнальс
77'
Замена
Valentin Gómez
️️️️➡️️
Рикардо Родригес
77'
Замена
Нельсон Деосса
️️️️➡️️
Эктор Бельерин
77'
74'
ГОЛ! 2:4!
Жан-Баптист Горби
Желтая карточка
Марк Бартра
(грубость)
72'
69'
Желтая карточка
Габриэл Москардо
67'
Желтая карточка
Габри Мартинес
(задержка)
Замена
Айтор Руйбаль
️️️️➡️️
Альваро Фидальго
66'
61'
Замена
Фран Наварро
️️️️➡️️
Эге Тикназ
61'
Замена
Паулу Оливейра
️️️️➡️️
Витор Карвальо
53'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Рикарду Орта
49'
ГОЛ! 2:2!
Витор Карвальо
Пас отдал
Рикарду Орта
Желтая карточка
Пабло Форнальс
(подножка)
47'
45'
+5'
Желтая карточка
Эз Абде
(грубость)
43'
38'
ГОЛ! 2:1!
Пау Виктор
Пас отдал
Виктор Гомес
35'
Желтая карточка
Витор Карвальо
(фол)
Гол отменен - офсайд
Эз Абде
29'
ГОЛ! 2:0!
Эз Абде
26'
20'
Замена
Габриэл Москардо
️️️️➡️️
Брайт Арри-Мби
19'
Травма
Брайт Арри-Мби
ГОЛ! 1:0!
Антони
13'
Показать весь матч
Live: Бетис - Брага
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:4.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 2:4.
90+7'
Момент не реализован! Нельсон Деосса (Бетис).
90+6'
Рикарду Орта (Брага) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Пау Лопес (Бетис). Пас отдал Густаф Лагербилке.
90+3'
Пабло Гарсия (Бетис) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Пас отдал Айтор Руйбаль.
90+2'
Седрик Бакамбу (Бетис) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Проникающий пас делал Айтор Руйбаль.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 7.
90'
Фран Наварро (Брага) в офсайде.
87'
Паулу Оливейра (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил Седрик Бакамбу (Бетис).
83'
Замена у команды Бетис. Антони ушел, Пабло Гарсия вышел.
83'
Антони (Бетис) получил желтую карточку.
82'
Рикарду Орта (Брага) сыграл рукой.
81'
Замена у команды Брага. Gabri Martinez ушел, Леонарду Лелу вышел.
81'
Замена у команды Брага. Пау Виктор ушел, Жоао Моутинью вышел.
80'
Правила нарушил Фран Наварро (Брага).
80'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Удар заблокирован. Бил Пау Виктор (Брага). Ассистент - Габриэл Москардо.
78'
Замена у команды Бетис. Рикардо Родригес ушел, Valentin Gómez вышел.
77'
Замена у команды Бетис. Пабло Форнальс ушел, Седрик Бакамбу вышел.
77'
Замена у команды Бетис. Эктор Бельерин ушел, Нельсон Деосса вышел.
76'
Правила нарушил Кучо Эрнандес (Бетис).
76'
Густаф Лагербилке (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Гол! 2:4! Забил Жан-Баптист Горби (Брага).
73'
Пауза в матче. Травму получил Пау Виктор (Брага).
72'
Марк Бартра (Бетис) получил желтую карточку за фол.
72'
Пау Виктор (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Марк Бартра (Бетис).
70'
Фран Наварро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
69'
Габриэл Москардо (Брага) получил желтую карточку за фол.
69'
Правила нарушил Габриэл Москардо (Брага).
69'
Правила нарушил Габриэл Москардо (Брага).
68'
Пауза в матче. Травму получил Виктор Гомес (Брага).
67'
Gabri Martinez (Брага) получил желтую карточку за фол.
67'
Антони (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
67'
Антони (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
66'
Правила нарушил Пау Виктор (Брага).
66'
Пабло Форнальс (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Замена у команды Бетис. Альваро Фидальго ушел, Айтор Руйбаль вышел.
65'
Эктор Бельерин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Брага.
64'
Флориан Гриллич (Брага) заработал штрафной на левом фланге.
64'
Флориан Гриллич (Брага) заработал штрафной на левом фланге.
63'
Эз Абде (Бетис) в офсайде.
62'
Замена у команды Брага. Эге Тикназ ушел, Фран Наварро вышел.
62'
Замена у команды Брага. Vitor Carvalho ушел, Паулу Оливейра вышел.
59'
Кучо Эрнандес (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
59'
Кучо Эрнандес (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
58'
Правила нарушил Gabri Martinez (Брага).
58'
Правила нарушил Gabri Martinez (Брага).
57'
Марк Бартра (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Антони (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Антони (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Гол! 2:3! Рикарду Орта (Брага) забил с пенальти.
51'
Эге Тикназ (Брага) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
51'
Софиан Амрабат (Бетис) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
49'
Гол! 2:2! Забил Vitor Carvalho (Брага). Ассистент - Рикарду Орта.
48'
Правила нарушил Антони (Бетис).
48'
Правила нарушил Антони (Бетис).
47'
Пабло Форнальс (Бетис) получил желтую карточку за фол.
47'
Gabri Martinez (Брага) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Gabri Martinez (Брага) заработал штрафной на левом фланге.
45'
2-й тайм стартовал.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45+6'
Момент не реализован! Кучо Эрнандес (Бетис). Пас после быстрого прохода сделал Альваро Фидальго.
45+4'
Габриэл Москардо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Антони (Бетис). Ассистент - Пабло Форнальс.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
43'
Эз Абде (Бетис) получил желтую карточку за фол.
43'
Правила нарушил Эз Абде (Бетис).
43'
Правила нарушил Эз Абде (Бетис).
39'
Пауза в матче. Травму получил Диего Льоренте (Бетис).
38'
Гол! 2:1! Забил Пау Виктор (Брага). Пас головой сделал Виктор Гомес.
37'
Виктор Гомес (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Виктор Гомес (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Момент не реализован! Пабло Форнальс (Бетис). Пас отдал Antony.
35'
Vitor Carvalho (Брага) получил желтую карточку за фол.
35'
Правила нарушил Vitor Carvalho (Брага).
35'
Правила нарушил Vitor Carvalho (Брага).
33'
Gabri Martinez (Брага) сыграл рукой.
33'
Правила нарушил Эге Тикназ (Брага).
33'
Правила нарушил Эге Тикназ (Брага).
31'
Решение ВАР. Нет гола!
29'
Отмена гола после ВАР. Эз Абде (Бетис)
29'
Антони (Бетис) в офсайде.
26'
Гол! 2:0! Забил Эз Абде (Бетис).
25'
Правила нарушил Диего Льоренте (Бетис).
25'
Эге Тикназ (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Gabri Martinez (Брага) заработал штрафной в атаке.
21'
Правила нарушил Эктор Бельерин (Бетис).
20'
Замена у команды Брага. Брайт Арри-Мби ушел, Габриэл Москардо вышел.
20'
Пауза окончена. Матч продолжается.
19'
Пауза в матче. Травму получил Брайт Арри-Мби (Брага).
16'
Флориан Гриллич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
14'
Эз Абде (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
13'
Гол! 1:0! Забил Антони (Бетис).
12'
Момент не реализован! Кучо Эрнандес (Бетис). Пас отдал Альваро Фидальго.
9'
Правила нарушил Пабло Форнальс (Бетис).
9'
Флориан Гриллич (Брага) заработал штрафной в атаке.
7'
Диего Льоренте (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Диего Льоренте (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Лукаш Хорничек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
4'
Антони (Бетис) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага).
4'
Удар заблокирован. Бил Кучо Эрнандес (Бетис).
3'
Эз Абде (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
3'
Правила нарушил Виктор Гомес (Брага).
2'
Рикарду Орта (Брага) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
Брага
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
39
Фран Наварро
ЦФ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
4-2-3-1
25
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
3
Льоренте
2
Бельерин
4
Амрабат
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
3-3-1-2-1
1
Хорничек
2
Гомес
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
34
Тикназ
77
Мартинес
21
Орта
18
Виктор
13
Родригес
16
16
13
Родригес
2
Бельерин
18
Деосса
18
Деосса
2
Бельерин
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
8
Фидальго
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Фидальго
8
Форнальс
17
Бакамбу
17
Бакамбу
8
Форнальс
77
Мартинес
5
Лелу
5
Лелу
77
Мартинес
6
Карвальо
15
Оливейра
15
Оливейра
6
Карвальо
26
Арри-Мби
17
Москардо
17
Москардо
26
Арри-Мби
18
Виктор
8
Моутинью
8
Моутинью
18
Виктор
34
Тикназ
39
Наварро
39
Наварро
34
Тикназ
Остались в запасе
Бетис
Брага
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
Точно не сыграют
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Джовани Ло Чельсо
АП
Натан
ЦЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Брага
Точно не сыграют
Diego Rodrigues
ЦП
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Сику Ниакате
ЦЗ
Статистика матча Бетис - Брага
4
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
16
Офсайды
2
3
Количество передач
474
422
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.5
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Посещаемость:
66694
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