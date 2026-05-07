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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фрайбург» против «Браги», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Брага»