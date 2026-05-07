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  • «Фрайбург» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

«Фрайбург» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

7 мая, 20:50
Фрайбург
07.05.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брага
19' Л. Кюблер 41' Й. Манзамби 72' Л. Кюблер
79' П. Виктор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
(К) ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ПЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Габри Мартинес
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
90
Luisinho
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
70
Rodrigo Silva
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
31
Матанович
3-2-3-1-1
21
Хорничек
2
Гомес
15
Оливейра
14
Лагербилке
6
Карвальо
29
Горби
8
Моутинью
34
Тикназ
20
Доржель
17
Саласар
10
Виктор
17
Кюблер
33
Макенго
33
Макенго
17
Кюблер
19
Бесте
43
Огбус
43
Огбус
19
Бесте
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
6
Карвальо
20
Москардо
20
Москардо
6
Карвальо
34
Тикназ
77
Мартинес
77
Мартинес
34
Тикназ
17
Саласар
9
Наварро
9
Наварро
17
Саласар
Остались в запасе
Фрайбург
Брага
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ПЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
90
Luisinho
ЦП
21
Рикарду Орта
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
70
Rodrigo Silva
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ПЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
90
Luisinho
ЦП
21
Рикарду Орта
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
70
Rodrigo Silva
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Юито Сузуки
АП
Брага
Точно не сыграют
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Флориан Гриллич
ОП
Сику Ниакате
ЦЗ
Diego Rodrigues
ЦП
Статистика матча Фрайбург - Брага
1
4
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
500
250
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фрайбург» против «Браги», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«Брага»

«Фрайбург» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Фрайбург
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