07.05.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-1-2-2-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
31
Матанович
3-2-3-1-1
21
Хорничек
2
Гомес
15
Оливейра
14
Лагербилке
6
Карвальо
29
Горби
8
Моутинью
34
Тикназ
20
Доржель
17
Саласар
10
Виктор
17
Кюблер
33
Макенго
33
Макенго
17
Кюблер
19
Бесте
43
Огбус
43
Огбус
19
Бесте
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
6
Карвальо
20
Москардо
20
Москардо
6
Карвальо
34
Тикназ
77
Мартинес
77
Мартинес
34
Тикназ
17
Саласар
9
Наварро
9
Наварро
17
Саласар
Остались в запасе
Фрайбург
Брага
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ПЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
90
Luisinho
ЦП
21
Рикарду Орта
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
70
Rodrigo Silva
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ПЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
90
Luisinho
ЦП
21
Рикарду Орта
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
70
Rodrigo Silva
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Фрайбург - Брага
1
4
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
500
250
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фрайбург» против «Браги», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Брага»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»