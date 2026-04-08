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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Бетис
Брага - Бетис: обзор матча 08 апреля 2026
Брага
08.04.2026, среда, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Бетис
5'
Ф. Гриллич
61'
К. Эрнандес (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Бетис
Завершен
90'
+3'
Замена
Габриэл Москардо
️️️️➡️️
Пау Виктор
84'
Замена
Эге Тикназ
️️️️➡️️
Флориан Гриллич
84'
82'
Замена
Луис Авила
️️️️➡️️
Кучо Эрнандес
78'
Замена
Родриго Рикельме
️️️️➡️️
Эз Абде
Замена
Фран Наварро
️️️️➡️️
Рикарду Орта
77'
Замена
Марио Доржель
️️️️➡️️
Габри Мартинес
77'
Желтая карточка
Флориан Гриллич
(задержка)
72'
67'
Желтая карточка
Натан
63'
Замена
Нельсон Деосса
️️️️➡️️
Марк Рока
63'
Замена
Серджи Альтимира
️️️️➡️️
Альваро Фидальго
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Кучо Эрнандес
Желтая карточка
Жан-Баптист Горби
(подножка)
60'
57'
Желтая карточка
Марк Рока
46'
Замена
Антони
️️️️➡️️
Софиан Амрабат
45'
+3'
Желтая карточка
Сику Ниакате
(толчок)
23'
Замена
Жоао Моутинью
️️️️➡️️
Diego Rodrigues
18'
Травма
Diego Rodrigues
17'
11'
Желтая карточка
Софиан Амрабат
(подножка)
7'
Гол отменен - офсайд
Марк Бартра
ГОЛ! 1:0!
Флориан Гриллич
Пас отдал
Diego Rodrigues
5'
Показать весь матч
Live: Брага - Бетис
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:1.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+2'
Пауза в матче. Травму получил Сику Ниакате (Брага).
90+1'
Момент не реализован! Антони (Бетис). Пас после быстрого прохода сделал Пабло Форнальс.
90'
Правила нарушил Родриго Рикельме (Бетис).
90'
Правила нарушил Родриго Рикельме (Бетис).
84'
Замена у команды Брага. Пау Виктор ушел, Габриэл Москардо вышел.
84'
Замена у команды Брага. Флориан Гриллич ушел, Эге Тикназ вышел.
83'
Правила нарушил Луис Авила (Бетис).
83'
Правила нарушил Луис Авила (Бетис).
82'
Замена у команды Бетис. Кучо Эрнандес ушел, Луис Авила вышел.
82'
Правила нарушил Жоао Моутинью (Брага).
82'
Серджи Альтимира (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Замена у команды Бетис. Эз Абде ушел, Родриго Рикельме вышел.
77'
Замена у команды Брага. Рикарду Орта ушел, Фран Наварро вышел.
77'
Замена у команды Брага. Gabri Martinez ушел, Марио Доржель вышел.
76'
Правила нарушил Айтор Руйбаль (Бетис).
76'
Флориан Гриллич (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Флориан Гриллич (Брага) получил желтую карточку за фол.
72'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Удар заблокирован. Бил Сику Ниакате (Брага). Длинный пас делал Рикарду Орта.
67'
Натан (Бетис) получил желтую карточку за фол.
67'
Марк Бартра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Брага.
66'
Удар заблокирован. Бил Антони (Бетис). Ассистент - Пабло Форнальс.
64'
Эз Абде (Бетис) в офсайде.
63'
Замена у команды Бетис. Марк Рока ушел, Нельсон Деосса вышел.
63'
Замена у команды Бетис. Альваро Фидальго ушел, Серджи Альтимира вышел.
61'
Гол! 1:1! Кучо Эрнандес (Бетис) забил с пенальти.
60'
Жан-Баптист Горби (Брага) получил желтую карточку за фол.
60'
Жан-Баптист Горби (Брага) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
60'
Эз Абде (Бетис) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
57'
Марк Рока (Бетис) получил желтую карточку за фол.
57'
Виктор Гомес (Брага) заработал штрафной в атаке.
57'
Виктор Гомес (Брага) заработал штрафной в атаке.
56'
Флориан Гриллич (Брага) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Пау Лопес (Бетис). Пас отдал Жан-Баптист Горби.
55'
Удар заблокирован. Бил Кучо Эрнандес (Бетис). Ассистент - Антони.
53'
Правила нарушил Альваро Фидальго (Бетис).
53'
Правила нарушил Альваро Фидальго (Бетис).
52'
Жоао Моутинью (Брага) заработал штрафной на правом фланге.
52'
Жоао Моутинью (Брага) заработал штрафной на правом фланге.
49'
Антони отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Брага.
47'
Рикардо Родригес (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Правила нарушил Виктор Гомес (Брага).
46'
Правила нарушил Натан (Бетис).
46'
Пау Виктор (Брага) заработал штрафной в атаке.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Бетис. Софиан Амрабат ушел, Антони вышел.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+2'
Момент не реализован! Пау Виктор (Брага). Пас отдал Виктор Гомес.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Жоао Моутинью (Брага). Ассистент - Виктор Гомес.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Альваро Фидальго (Бетис) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Пас отдал Эз Абде.
44'
Кучо Эрнандес (Бетис) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Пас отдал Альваро Фидальго.
41'
Пабло Форнальс (Бетис) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Пас отдал Кучо Эрнандес.
41'
Жоао Моутинью (Брага) сыграл рукой.
40'
Правила нарушил Флориан Гриллич (Брага).
40'
Пау Лопес (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Софиан Амрабат отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Брага.
37'
Пабло Форнальс (Бетис) заработал штрафной в атаке.
37'
Правила нарушил Gabri Martinez (Брага).
37'
Кучо Эрнандес (Бетис) пробил головой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Длинный пас делал Марк Бартра.
33'
Сику Ниакате (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Кучо Эрнандес (Бетис).
32'
Удар заблокирован. Бил Gabri Martinez (Брага). Ассистент - Рикарду Орта.
31'
Момент не реализован! Марк Бартра (Бетис). Навешивал Пабло Форнальс с углового.
31'
Брайт Арри-Мби отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
29'
Gabri Martinez (Брага) в офсайде.
29'
Правила нарушил Эз Абде (Бетис).
29'
Виктор Гомес (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Эз Абде (Бетис) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Хорничек (Брага). Пас отдал Кучо Эрнандес.
24'
Марк Бартра (Бетис) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал Марк Рока.
24'
Кучо Эрнандес (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
24'
Кучо Эрнандес (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
23'
Сику Ниакате (Брага) получил желтую карточку за фол.
23'
Правила нарушил Сику Ниакате (Брага).
23'
Правила нарушил Сику Ниакате (Брага).
21'
Правила нарушил Пау Виктор (Брага).
21'
Пабло Форнальс (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Замена у команды Брага. Diego Rodrigues ушел, Жоао Моутинью вышел.
15'
Правила нарушил Рикарду Орта (Брага).
15'
Софиан Амрабат (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил Густаф Лагербилке (Брага).
14'
Эз Абде (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Айтор Руйбаль (Бетис) сыграл рукой.
12'
Пауза окончена. Матч продолжается.
12'
Пауза в матче. Травму получил Diego Rodrigues (Брага).
11'
Софиан Амрабат (Бетис) получил желтую карточку за фол.
11'
Правила нарушил Софиан Амрабат (Бетис).
11'
Diego Rodrigues (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Марк Бартра (Бетис).
11'
Пау Виктор (Брага) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Марк Рока (Бетис).
10'
Рикарду Орта (Брага) заработал штрафной в атаке.
7'
Кучо Эрнандес (Бетис) в офсайде.
6'
Правила нарушил Брайт Арри-Мби (Брага).
6'
Кучо Эрнандес (Бетис) заработал штрафной в атаке.
5'
Гол! 1:0! Забил Флориан Гриллич (Брага). Ассистент - Diego Rodrigues (с углового).
4'
Марк Рока отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Брага.
3'
Рикарду Орта (Брага) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Пау Лопес (Бетис). Пас отдал Пау Виктор.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
39
Фран Наварро
ЦФ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
7
Антони
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
50
21
Орта
77
Мартинес
18
Виктор
3-1-2-3-1
25
Лопес
4
Натан
5
Бартра
13
Родригес
21
Рока
8
Фидальго
4
Амрабат
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
18
Виктор
17
Москардо
17
Москардо
18
Виктор
50
8
Моутинью
8
Моутинью
50
77
Мартинес
20
Доржель
20
Доржель
77
Мартинес
27
Гриллич
34
Тикназ
34
Тикназ
27
Гриллич
21
Орта
39
Наварро
39
Наварро
21
Орта
21
Рока
18
Деосса
18
Деосса
21
Рока
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
4
Амрабат
7
Антони
7
Антони
4
Амрабат
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
19
Эрнандес
9
Авила
9
Авила
19
Эрнандес
Остались в запасе
Брага
Бетис
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
Точно не сыграют
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Родриго Саласар
АП
Бетис
Точно не сыграют
Седрик Бакамбу
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Анхель Ортис
ПЗ
Статистика матча Брага - Бетис
3
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
13
Офсайды
2
3
Количество передач
695
395
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Посещаемость:
20847
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