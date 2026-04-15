16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Ноттингем Форест» примет «Порту». Первая встреча в Португалии завершилась со счетом 1:1, поэтому английский клуб получил небольшое преимущество перед ответной игрой за счет домашнего поля. При этом противостояние остается полностью открытым, поскольку обе команды находятся в хорошей форме и стабильно забивают в последних матчах.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» подходит к ответной встрече на серии из пяти матчей без поражений. Команда выглядит достаточно организованно и надежно действует без мяча. В последних пяти играх «Форест» забил 7 голов и пропустил всего 3, что говорит о хорошем балансе между обороной и атакой. В Лиге Европы команда пропускает в четырех матчах подряд, но при этом регулярно отвечает своей результативностью. Ничья в первом матче на выезде оставляет хозяевам удобный сценарий, при котором можно не форсировать события с первых минут.

«Порту»

«Порту» также подходит к игре в хорошем состоянии. Португальский клуб не проигрывает в восьми последних матчах и в семи встречах подряд в Лиге Европы обязательно забивает. В последних пяти матчах команда отличилась 10 раз, а средняя результативность составила 2 гола за игру. При этом оборона не выглядит безупречно, поскольку «Порту» пропускает в четырех последних матчах. На выезде команде придется играть активнее, чем в первой встрече, а это может открыть пространство для контратак соперника.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В первой игре сыграл с «Порту» вничью 1:1

В последних 5 матчах забил 7 голов

В последних 5 матчах пропустил 3 гола

В среднем забивает 1.40 гола за игру

В среднем пропускает 0.60 гола за игру

Забивает в 4 последних матчах

«Порту»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 7 матчах Лиги Европы подряд

В последних 5 матчах забил 10 голов

В среднем забивает 2.00 гола за игру

В среднем пропускает 1.00 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Порту»

Ответная встреча должна получиться более напряженной и тактически плотной, чем может показаться по именам команд. «Ноттингем Форест» дома способен сыграть дисциплинированно и использовать ошибки соперника, а «Порту» за счет опыта и стабильной атаки наверняка создаст свои моменты. С учетом формы обеих команд и счета первого матча логично ждать конкурентную игру, где многое решит один эпизод. Наиболее интересно здесь смотрится сценарий, при котором хозяева снова не уступят, а сама встреча не станет чрезмерно результативной.

