16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Ноттингем Форест» примет «Порту». Первая встреча в Португалии завершилась со счетом 1:1, поэтому английский клуб получил небольшое преимущество перед ответной игрой за счет домашнего поля. При этом противостояние остается полностью открытым, поскольку обе команды находятся в хорошей форме и стабильно забивают в последних матчах.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» подходит к ответной встрече на серии из пяти матчей без поражений. Команда выглядит достаточно организованно и надежно действует без мяча. В последних пяти играх «Форест» забил 7 голов и пропустил всего 3, что говорит о хорошем балансе между обороной и атакой. В Лиге Европы команда пропускает в четырех матчах подряд, но при этом регулярно отвечает своей результативностью. Ничья в первом матче на выезде оставляет хозяевам удобный сценарий, при котором можно не форсировать события с первых минут.
«Порту»
«Порту» также подходит к игре в хорошем состоянии. Португальский клуб не проигрывает в восьми последних матчах и в семи встречах подряд в Лиге Европы обязательно забивает. В последних пяти матчах команда отличилась 10 раз, а средняя результативность составила 2 гола за игру. При этом оборона не выглядит безупречно, поскольку «Порту» пропускает в четырех последних матчах. На выезде команде придется играть активнее, чем в первой встрече, а это может открыть пространство для контратак соперника.
Факты о командах
«Ноттингем Форест»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В первой игре сыграл с «Порту» вничью 1:1
- В последних 5 матчах забил 7 голов
- В последних 5 матчах пропустил 3 гола
- В среднем забивает 1.40 гола за игру
- В среднем пропускает 0.60 гола за игру
- Забивает в 4 последних матчах
«Порту»
- Не проигрывает в 8 последних матчах
- Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги Европы
- Забивает в 7 матчах Лиги Европы подряд
- В последних 5 матчах забил 10 голов
- В среднем забивает 2.00 гола за игру
- В среднем пропускает 1.00 гола за игру
- Пропускает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Порту»
Ответная встреча должна получиться более напряженной и тактически плотной, чем может показаться по именам команд. «Ноттингем Форест» дома способен сыграть дисциплинированно и использовать ошибки соперника, а «Порту» за счет опыта и стабильной атаки наверняка создаст свои моменты. С учетом формы обеих команд и счета первого матча логично ждать конкурентную игру, где многое решит один эпизод. Наиболее интересно здесь смотрится сценарий, при котором хозяева снова не уступят, а сама встреча не станет чрезмерно результативной.
Рекомендованные ставки:
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.62
- «Ноттингем Форест» не проиграет