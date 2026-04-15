Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ноттингем Форест» – «Порту»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

15 апреля 2026 9:49
Ноттингем Форест - Порту
16 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.62
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Ноттингем Форест» примет «Порту». Первая встреча в Португалии завершилась со счетом 1:1, поэтому английский клуб получил небольшое преимущество перед ответной игрой за счет домашнего поля. При этом противостояние остается полностью открытым, поскольку обе команды находятся в хорошей форме и стабильно забивают в последних матчах.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» подходит к ответной встрече на серии из пяти матчей без поражений. Команда выглядит достаточно организованно и надежно действует без мяча. В последних пяти играх «Форест» забил 7 голов и пропустил всего 3, что говорит о хорошем балансе между обороной и атакой. В Лиге Европы команда пропускает в четырех матчах подряд, но при этом регулярно отвечает своей результативностью. Ничья в первом матче на выезде оставляет хозяевам удобный сценарий, при котором можно не форсировать события с первых минут.

«Порту»

«Порту» также подходит к игре в хорошем состоянии. Португальский клуб не проигрывает в восьми последних матчах и в семи встречах подряд в Лиге Европы обязательно забивает. В последних пяти матчах команда отличилась 10 раз, а средняя результативность составила 2 гола за игру. При этом оборона не выглядит безупречно, поскольку «Порту» пропускает в четырех последних матчах. На выезде команде придется играть активнее, чем в первой встрече, а это может открыть пространство для контратак соперника.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В первой игре сыграл с «Порту» вничью 1:1
  • В последних 5 матчах забил 7 голов
  • В последних 5 матчах пропустил 3 гола
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.60 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах

«Порту»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 7 матчах Лиги Европы подряд
  • В последних 5 матчах забил 10 голов
  • В среднем забивает 2.00 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Порту»

Ответная встреча должна получиться более напряженной и тактически плотной, чем может показаться по именам команд. «Ноттингем Форест» дома способен сыграть дисциплинированно и использовать ошибки соперника, а «Порту» за счет опыта и стабильной атаки наверняка создаст свои моменты. С учетом формы обеих команд и счета первого матча логично ждать конкурентную игру, где многое решит один эпизод. Наиболее интересно здесь смотрится сценарий, при котором хозяева снова не уступят, а сама встреча не станет чрезмерно результативной.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.62
  • «Ноттингем Форест» не проиграет

Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Порту Ноттингем Форест
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 