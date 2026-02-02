Введите ваш ник на сайте
ЦСКА – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 3 февраля с коэффициентом 1.72

02 февраля 2026 8:51
ЦСКА - Краснодар
03 февр. 2026, вторник 19:15 | Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку

3 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ состоится принципиальное противостояние, в котором ЦСКА сойдется с «Краснодаром». Несмотря на товарищеский статус турнира, встреча двух амбициозных клубов, всегда бьющихся за высокие места, обещает быть жаркой. ЦСКА будет стремиться взять реванш за недавнее поражение в чемпионате, а «Краснодар» – подтвердить свой рост и текущее преимущество. Матч обещает стать яркой и результативной дуэлью.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу, помня о недавнем поражении от «Краснодара» в чемпионате (2:3), что добавляет им мотивации. Команда демонстрирует высокую результативность в атаке, но в последних играх заметны серьезные проблемы в обороне. ЦСКА традиционно силен дома и обладает историческим преимуществом в очных встречах на своем поле.

«Краснодар»

«Краснодар» находится в превосходной форме, одержав четыре победы подряд, включая ту самую над ЦСКА. Команда выглядит крайне сбалансированной: она демонстрирует самую мощную атаку среди представленных данных (3.00 гола в среднем) при надежной обороне. Гости едут в Москву в статусе фаворита по текущему моменту.

Факты о командах:

ЦСКА

  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах против «Краснодара»
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

«Краснодар»

  • Побеждает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 12 последних матчах подряд
  • В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Обладает лучшей атакой и одной из лучших оборон по последним данным

Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

Анализ статистики и последних результатов рисует картину матча с гарантированными голами и открытой игрой. ЦСКА обладает мощной атакой, но разваливающейся обороной (1.80 пропущенных в среднем). «Краснодар», в свою очередь, демонстрирует феноменальную форму, являясь самой результативной и при этом одной из самых надежных в защите команд. Ключевым противоречием станет домашняя непобедимость ЦСКА в этом противостоянии против текущего превосходства «Краснодара». Учитывая товарищеский статус турнира, команды могут играть более открыто. «Краснодар» выглядит предпочтительнее по текущим показателям, но сила ЦСКА дома и мотивация реванша могут нивелировать это преимущество. Наиболее вероятным сценарием видится результативная встреча, где обе команды реализуют свои голевые моменты, а общее количество голов превысит два.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65

1.72
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Зимний кубок РПЛ Краснодар ЦСКА
18+
  • Читайте нас: 