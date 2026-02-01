2 февраля на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Сандерленд» примет «Бернли». Хозяева, уверенно чувствующие себя в середине таблицы, стремятся продолжить успешную домашнюю серию. Гости, находящиеся в зоне вылета, демонстрируют неожиданный подъeм в атаке и отчаянно нуждаются в очках. Встреча команды, сильной дома, и коллектива в борьбе за выживание обещает быть конкурентной и результативной.

«Сандерленд»

Коллектив подходит к матчу в роли фаворита, не проиграв в десяти последних домашних матчах. Поражение от «Вест Хэма» (3:1) стало неудачей на выезде, но не отменяет общей уверенности команды в своих стенах. «Сандерленд» демонстрирует надeжность дома, но имеет заметные проблемы с организацией игры в обороне в последних турах.

«Бернли»

Команда находится в тяжeлом турнирном положении, но показывает характер, сыграв вничью в трeх последних матчах АПЛ, включая поединки с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) подтвердила возросшую боеспособность и атакующий потенциал коллектива. «Бернли» стал грозным соперником, несмотря на низкое место в таблице.

Факты о командах:

«Сандерленд»

Не проигрывает в 10 последних домашних матчах

Не проигрывает «Бернли» дома в 9 из 11 последних встреч

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Бернли»

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах АПЛ

Забивает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Бернли»

Анализ данных указывает на матч с высокой вероятностью обоюдной результативности. «Сандерленд» обладает мощным домашним преимуществом и историческим перевесом в личных встречах на своeм поле. Однако их оборона переживает не лучшие времена, пропуская в пяти матчах подряд. «Бернли», в свою очередь, демонстрирует впечатляющую атакующую форму, забивая в среднем 2.00 гола за игру, и не боится сильных соперников, о чeм говорят недавние ничьи. При этом защита гостей также уязвима. Ключевым противоречием станет домашняя непобедимость «Сандерленда» против растущей уверенности и результативности «Бернли». Учитывая мотивацию гостей в борьбе за спасение и их недавние результаты, они способны навязать борьбу. Однако сила «Сандерленда» дома должна перевесить. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в игре, где обе команды реализуют свои голевые моменты, а общее количество голов превысит два.

