2 февраля на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде состоится матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором лидер «Аль-Хиляль» примет идущего третьим «Аль-Ахли». Прямое столкновение двух главных претендентов на титул может стать решающим в чемпионской гонке. Хозяева, не знающие поражений в 29 матчах, встречают самого опасного и находящегося в феноменальной форме конкурента. Гости одержали восемь побед подряд и демонстрируют лучшую оборону лиги. Саудовское классико обещает стать футбольным спектаклем высочайшего уровня.

«Аль-Хиляль»

Коллектив подходит к матчу в статусе лидера и главного фаворита чемпионата, обладая рекордной беспроигрышной серией. Ничья с «Аль-Кадисией» (2:2) стала редким споткнувшимся шагом. «Аль-Хиляль» демонстрирует невероятную мощь в атаке, забивая в 30 матчах подряд, но в последнее время допускает неожиданные провалы в обороне.

«Аль-Ахли»

Команда является главным преследователем лидера, находясь всего в трeх очках позади, и показывает феноменальную форму. Разгромная победа над «Аль-Иттифаком» (4:0) – типичный результат для коллектива, который не проигрывает с ноября. «Аль-Ахли» сочетает смертоносную атаку (2.80 гола в среднем) с лучшей обороной лиги (0.40 пропущенных в среднем).

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 29 последних матчах

Забивает в 30 последних матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 1-е место в турнирной таблице

«Аль-Ахли»

Побеждает в 8 последних матчах подряд

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 игр)

В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 3-е место, отставая на 3 очка

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»

Анализ данных предвещает одно из самых ярких и принципиальных противостояний сезона в мире. «Аль-Хиляль» – эталон стабильности и лидер, но «Аль-Ахли» находится в состоянии, близком к идеальному, демонстрируя феноменальный баланс между лучшей атакой и лучшей обороной лиги. Ключевым станет противостояние мощнейшей атаки хозяев против самой надeжной защиты чемпионата. «Аль-Хиляль» обязательно создаст моменты и забивает в каждом матче, но «Аль-Ахли» крайне дисциплинирован в обороне. При этом гости сами обладают невероятной атакующей мощью. Учитывая чемпионскую мотивацию, принципиальность противостояния и высочайший уровень обеих команд, наиболее вероятным сценарием видится напряжeнная, тактически насыщенная игра с обменом голами. Победа любой из команд будет заслуженной, но учитывая домашний статус и историческое преимущество «Аль-Хиляля», они имеют минимальный перевес. Тотал больше 2.5 голов выглядит логичным исходом.

Рекомендованные ставки: