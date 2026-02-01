Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 2 февраля с коэффициентом 1.47

01 февраля 2026 8:06
Аль-Хиляль - Аль-Ахли
02 февр. 2026, понедельник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку

2 февраля на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде состоится матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором лидер «Аль-Хиляль» примет идущего третьим «Аль-Ахли». Прямое столкновение двух главных претендентов на титул может стать решающим в чемпионской гонке. Хозяева, не знающие поражений в 29 матчах, встречают самого опасного и находящегося в феноменальной форме конкурента. Гости одержали восемь побед подряд и демонстрируют лучшую оборону лиги. Саудовское классико обещает стать футбольным спектаклем высочайшего уровня.

«Аль-Хиляль»

Коллектив подходит к матчу в статусе лидера и главного фаворита чемпионата, обладая рекордной беспроигрышной серией. Ничья с «Аль-Кадисией» (2:2) стала редким споткнувшимся шагом. «Аль-Хиляль» демонстрирует невероятную мощь в атаке, забивая в 30 матчах подряд, но в последнее время допускает неожиданные провалы в обороне.

«Аль-Ахли»

Команда является главным преследователем лидера, находясь всего в трeх очках позади, и показывает феноменальную форму. Разгромная победа над «Аль-Иттифаком» (4:0) – типичный результат для коллектива, который не проигрывает с ноября. «Аль-Ахли» сочетает смертоносную атаку (2.80 гола в среднем) с лучшей обороной лиги (0.40 пропущенных в среднем).

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 29 последних матчах
  • Забивает в 30 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 1-е место в турнирной таблице

«Аль-Ахли»

  • Побеждает в 8 последних матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 3-е место, отставая на 3 очка

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»

Анализ данных предвещает одно из самых ярких и принципиальных противостояний сезона в мире. «Аль-Хиляль» – эталон стабильности и лидер, но «Аль-Ахли» находится в состоянии, близком к идеальному, демонстрируя феноменальный баланс между лучшей атакой и лучшей обороной лиги. Ключевым станет противостояние мощнейшей атаки хозяев против самой надeжной защиты чемпионата. «Аль-Хиляль» обязательно создаст моменты и забивает в каждом матче, но «Аль-Ахли» крайне дисциплинирован в обороне. При этом гости сами обладают невероятной атакующей мощью. Учитывая чемпионскую мотивацию, принципиальность противостояния и высочайший уровень обеих команд, наиболее вероятным сценарием видится напряжeнная, тактически насыщенная игра с обменом голами. Победа любой из команд будет заслуженной, но учитывая домашний статус и историческое преимущество «Аль-Хиляля», они имеют минимальный перевес. Тотал больше 2.5 голов выглядит логичным исходом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.47
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65

1.47
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Хиляль
Другие прогнозы
01.02.2026
19:15
3.30
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца - Брест
Ничья
01.02.2026
19:30
2.09
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д - Хайденхайм
Победа «Боруссии» с форой -2
01.02.2026
20:30
2.80
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе - Сельта
Победа «Сельты»
01.02.2026
20:30
1.50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттихад - Аль-Нажма
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
01.02.2026
22:00
1.40
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам - Гоу Эхед Иглс
Победа «Гоу Эхед Иглс» или ничья
01.02.2026
22:45
1.73
Италия. Серия А, 23 тур
Парма - Ювентус
Победа «Ювентуса» с форой -1
18+
