2 февраля на стадионе «Блюмет» в Удине состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» примет «Рому». Хозяева, идущие в середине таблицы, стремятся использовать домашнее преимущество против сильного соперника. Гости, борющиеся за место в топ-4 и стабильно выступающие в еврокубках, нацелены на победу для укрепления позиций. Встреча амбициозной «Ромы» и неудобного «Удинезе» обещает быть напряжeнной и тактически интересной.

«Удинезе»

Коллектив подходит к матчу в неплохой форме, одержав уверенную выездную победу над «Вероной» (3:1). «Удинезе» демонстрирует стабильность в атаке, забивая в последних матчах, но при этом имеет хронические проблемы с организацией игры в обороне, пропуская в семи турах подряд. Команда опасна дома, где способна навязать борьбу.

«Рома»

Команда находится в статусе фаворита, не проиграв в четырeх последних матчах Серии А и уверенно выступая в Лиге Европы. Ничья с «Миланом» (1:1) стала достойным результатом. «Рома» демонстрирует сбалансированную игру, сочетая надeжную оборону с эффективной атакой, и обладает серьeзным преимуществом в классе.

Факты о командах:

«Удинезе»

Пропускает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Одержал выездную победу над «Вероной» (3:1) в прошлом туре

Проигрывает «Роме» в 6 последних личных встречах

«Рома»

Не проигрывает в 4 последних матчах Серии А

Забивает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 4-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Удинезе» – «Рома»

Анализ данных указывает на явное преимущество «Ромы» в классе и мотивации. Гости находятся в стабильной форме, борются за выход в Лигу чемпионов и имеют подавляющее психологическое преимущество в личных встречах, побеждая в шести матчах подряд. «Удинезе» способен оказать сопротивление дома, но их главная слабость – нестабильная оборона, пропускающая уже семь туров кряду, – будет серьeзно испытана атакой «Ромы», забивающей в семи матчах подряд. Ключевым фактором станет способность хозяев сдержать более классного соперника. Учитывая турнирные задачи «Ромы» и их историческое господство в этом противостоянии, наиболее вероятным сценарием видится победа гостей. Однако «Удинезе» в своих стенах всегда опасен и может доставить проблемы, особенно учитывая их атакующий потенциал. Ожидается, что «Рома» одержит непростую, но заслуженную победу, возможно, в игре с обоюдной результативностью.

Рекомендованные ставки: