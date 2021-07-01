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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сеара
Брагантино - Сеара: обзор матча 01 июля 2021
Брагантино
01.07.2021, четверг, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сеара
Замена
C.
️️️️
R.
90'
+8
90'
+1
Вторая желтая
Клебер
Замена
П. Габриэл
️️️️
Хелиньо
84'
76'
Замена
П. Наресси
️️️️
Марлон
73'
Желтая карточка
Клебер
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
73'
72'
Замена
Клебер
️️️️
S. Mineiro
72'
Замена
K.
️️️️
Лима
71'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Вина
69'
Желтая карточка
Марлон
67'
Желтая карточка
Б. Пачеко
62'
Замена
Джордан
️️️️
G. Lacerda
Желтая карточка
R.
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
1
Júlio Césár
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
Сеара
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
17
Жоржиньо
АП
37
Рик
ПВ
67
André Luiz
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
12
Davi
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
3-1-3-3
1
Клейтон
13
Адерлан
4
Натан
15
Бруно
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
11
Хелиньо
15
Итало
31
6
2-2-2-5
24
Мессиас
91
Пачеко
88
Собрал
25
Марлон
45
Лима
29
Вина
1
7
Мендоса
11
15
27
31
19
19
31
11
Хелиньо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
15
55
Джордан
55
Джордан
15
45
Лима
70
70
45
Лима
25
Марлон
6
Наресси
6
Наресси
25
Марлон
29
Вина
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
29
Вина
11
9
Клебер
9
Клебер
11
Остались в запасе
Брагантино
Сеара
1
Júlio Césár
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
31
Vitinho
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
25
Жадсом Силва
ОП
Главный тренер
Маурисио Барбьери
67
André Luiz
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
12
Davi
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
77
Hélio
ЦФ
37
Рик
ПВ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
31
Vitinho
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
25
Жадсом Силва
ОП
Остались в запасе
67
André Luiz
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
12
Davi
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
77
Hélio
ЦФ
37
Рик
ПВ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Брагантино - Сеара
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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