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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Брагантино
Сеара - Брагантино: обзор матча 30 апреля 2022
Сеара
30.04.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Брагантино
17'
Итало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Брагантино
90'
+4
Красная карточка
Рамон
89'
Желтая карточка
Хелиньо
84'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
Замена
J. V. Vieira Ferreira Sousa
️️️️
Р. Линдосо
79'
77'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
77'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Йоран
76'
Желтая карточка
Рамирес
75'
Желтая карточка
Клейтон
68'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
Замена
Н. Параиба
️️️️
M.
68'
Замена
W.
️️️️
Ричард
68'
Замена
В. Луис
️️️️
I. Geovane
60'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Эрик
60'
45'
+2
Желтая карточка
Адерлан
40'
Желтая карточка
Рамон
17'
ГОЛ! 0:1!
Итало
Пас отдал
Йоран
Желтая карточка
Р. Линдосо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
29
Вина
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
13
Renan
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
15
Итало
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
7
Рамирес
ЦП
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
2-5
24
Мессиас
2
23
Линдосо
7
Мендоса
91
Пачеко
33
Эрик
25
Ричард
2-2-5
3
Ортис
13
Рамон
19
Йоран
30
Эвангелиста
13
Адерлан
7
Соррисо
15
Итало
25
Силва
11
Хелиньо
25
Ричард
91
91
25
Ричард
23
Линдосо
70
70
23
Линдосо
33
Эрик
77
Кастильо
77
Кастильо
33
Эрик
12
12
Луис
12
Луис
12
2
2
Параиба
2
Параиба
2
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
19
Йоран
20
20
19
Йоран
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
Остались в запасе
Сеара
Брагантино
31
Дентиньо
ЦФ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
9
Клебер
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
99
Мигел
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
9
Клебер
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
99
Мигел
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Сеара - Брагантино
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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