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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сеара
Брагантино - Сеара: обзор матча 20 сентября 2020
Брагантино
20.09.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
4 : 2
Завершен
Сеара
5'
Л. Ортис
23'
B. Tubarão
45'
Алеррандро
63'
Л. Эвангелиста
20'
Вина
89'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сеара
90'
+3
Желтая карточка
Шарлес
89'
ГОЛ! 4:2!
W.
Желтая карточка
Л. Кандидо
88'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Алеррандро
84'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
B. Tubarão
84'
76'
Замена
W.
️️️️
Вина
76'
Замена
F.
️️️️
L. Carvalho
Замена
L. Phelipe
️️️️
Клаудиньо
73'
Замена
M. Jesus
️️️️
Л. Эвангелиста
73'
68'
Замена
E.
️️️️
С. Хавьер
ГОЛ! 4:1!
Л. Эвангелиста
Пас отдал
Алеррандро
63'
Замена
Адерлан
️️️️
Р. Риллер
55'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
52'
46'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Лима
Желтая карточка
Р. Риллер
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
Алеррандро
Пас отдал
B. Tubarão
45'
Желтая карточка
Клаудиньо
31'
27'
Желтая карточка
Л. Отавио
ГОЛ! 2:1!
B. Tubarão
23'
20'
ГОЛ! 1:1!
Вина
Пас отдал
С. Хавьер
ГОЛ! 1:0!
Л. Ортис
Пас отдал
L.
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Fernando Prass
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
74
Martha
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
53
Морато
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
2-1-1-2-5
26
Веверсон
3
Ортис
28
Риллер
30
Эвангелиста
33
Клаудиньо
37
Артур
31
20
9
Алеррандро
4
1
3-1-2-5
2
Хавьер
6
Отавио
91
Пачеко
35
Шарлес
45
Лима
29
Вина
1
9
Клебер
27
74
15
33
Клаудиньо
70
70
33
Клаудиньо
9
Алеррандро
36
Кандидо
36
Кандидо
9
Алеррандро
28
Риллер
13
Адерлан
13
Адерлан
28
Риллер
20
9
Уртадо
9
Уртадо
20
30
Эвангелиста
10
10
30
Эвангелиста
2
Хавьер
2
2
2
Хавьер
27
10
10
27
29
Вина
91
91
29
Вина
45
Лима
88
Собрал
88
Собрал
45
Лима
Остались в запасе
Брагантино
Сеара
1
Клейтон
ВР
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
8
Uillian Correia
ЦФ
53
Морато
ПВ
15
Итало
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
1
Richard
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
1
Клейтон
ВР
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
8
Uillian Correia
ЦФ
53
Морато
ПВ
15
Итало
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Остались в запасе
1
Richard
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Брагантино - Сеара
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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