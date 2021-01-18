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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Брагантино
Сеара - Брагантино: обзор матча 18 января 2021
Сеара
18.01.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Брагантино
62'
Лима (П)
56'
Клаудиньо (П)
90+6'
Клаудиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Брагантино
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Клаудиньо
Замена
K.
️️️️
Вина
86'
Замена
W. Oliveira
️️️️
F.
86'
83'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
Замена
В. Жакаре
️️️️
Клебер
78'
Замена
W.
️️️️
Лима
78'
76'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Хелиньо
76'
Замена
Рамирес
️️️️
Р. Риллер
Желтая карточка
Б. Пачеко
66'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Л. Чу
63'
62'
Желтая карточка
Р. Риллер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лима
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Клаудиньо
26'
Желтая карточка
E.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Брагантино
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
53
Морато
ПВ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3-1-3-4
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
88
Собрал
7
Чу
29
Вина
45
Лима
1
3
19
9
Клебер
3-1-3-3
1
Клейтон
3
Ортис
13
Адерлан
15
Бруно
28
Риллер
11
Хелиньо
33
Клаудиньо
37
Артур
6
31
15
Итало
9
Клебер
29
Жакаре
29
Жакаре
9
Клебер
7
Чу
11
11
7
Чу
29
Вина
70
70
29
Вина
45
Лима
91
91
45
Лима
19
55
55
19
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
11
Хелиньо
20
20
11
Хелиньо
28
Риллер
7
Рамирес
7
Рамирес
28
Риллер
Остались в запасе
Сеара
Брагантино
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
1
Fernando Prass
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
31
Гилерме
ЛЗ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
53
Морато
ПВ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
1
Fernando Prass
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Остались в запасе
31
Гилерме
ЛЗ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
53
Морато
ПВ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Сеара - Брагантино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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