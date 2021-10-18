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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Брагантино
Сеара - Брагантино: обзор матча 18 октября 2021
Сеара
18.10.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 2
Завершен
Брагантино
90+1'
Ф. Бруно (АГ)
90+8'
G. Lacerda
12'
Хелиньо
70'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Брагантино
Желтая карточка
G. Lacerda
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
G. Lacerda
90'
+8
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Бруно
90'
+1
85'
Желтая карточка
G. Novaes
Замена
J.
️️️️
Клебер
84'
76'
Замена
Веверсон
️️️️
Т. Куэльо
76'
Замена
️️️️
Хелиньо
70'
ГОЛ! 0:2!
Алеррандро
Замена
K.
️️️️
Б. Пачеко
64'
61'
Желтая карточка
П. Габриэл
61'
Замена
G. Novaes
️️️️
П. Габриэл
Замена
Лима
️️️️
С. Мендоса
46'
Желтая карточка
Б. Пачеко
45'
+2
18'
Желтая карточка
Э. Мартинес
13'
Желтая карточка
Л. Кандидо
12'
ГОЛ! 0:1!
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
4
Натан
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
9
Jael
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
45
Лима
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Брагантино
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1-1-5
24
Мессиас
25
Марлон
29
Вина
1
9
Клебер
7
Мендоса
33
Эрик
1-1-5
15
Бруно
32
Мартинес
7
Педро Габриэл
13
Адерлан
4
Натан
36
Кандидо
25
Силва
9
Клебер
9
9
9
Клебер
7
Мендоса
45
Лима
45
Лима
7
Мендоса
37
Рик
37
Рик
91
Пачеко
70
70
91
Пачеко
28
Куэльо
26
Веверсон
26
Веверсон
28
Куэльо
7
Педро Габриэл
39
39
7
Педро Габриэл
Остались в запасе
Сеара
Брагантино
77
Gabriel Santos
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Сеара - Брагантино
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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Сеара
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