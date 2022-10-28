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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Аваи
Куяба - Аваи: обзор матча 28 октября 2022
Куяба
28.10.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Аваи
90+1'
Ж. Виларди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Аваи
ГОЛ! 1:0!
Ж. Виларди
90'
+1
84'
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
G. Nescau
️️️️
A. LuÃs
81'
77'
Замена
M.
️️️️
Кевин
77'
Замена
R.
️️️️
R. Vaz
Замена
Г. Пирани
️️️️
F. Marques
72'
69'
Замена
J. Cleber
️️️️
E. Biasi
62'
Замена
R.
️️️️
Биссоли
62'
Замена
P. Dyego
️️️️
Мурикуй
Замена
Д. Кафу
️️️️
Ж. Лукас
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Игор Кариус
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Аваи
83
Glédson
ВР
22
Кевин
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
19
Renato
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Куяба
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
14
Juan Ojeda
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Аваи
96
Igor Bohn
ВР
44
Raphael
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
87
Vitinho
ЦП
9
Rômulo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
4-1-5
22
Вальтер
16
Кариус
13
Марллон
33
Эмпереур
2
Лукас
16
18
77
97
6
Виларди
19
2-1-4-3
83
22
Кевин
25
Натанаэль
14
Раниэле
8
Силва
25
Вентура
21
11
Мурикуй
7
Биссоли
19
4
2
Лукас
7
Кафу
7
Кафу
2
Лукас
19
12
Пирани
12
Пирани
19
97
99
99
97
4
44
44
4
7
Биссоли
9
9
7
Биссоли
22
Кевин
7
7
22
Кевин
11
Мурикуй
7
7
11
Мурикуй
21
15
15
21
Остались в запасе
Куяба
Аваи
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
14
Juan Ojeda
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
96
Igor Bohn
ВР
72
Thales
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
87
Vitinho
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Остались в запасе
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
14
Juan Ojeda
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
96
Igor Bohn
ВР
72
Thales
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
87
Vitinho
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Куяба - Аваи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
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