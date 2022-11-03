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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Брагантино
Аваи - Брагантино: обзор матча 03 ноября 2022
Аваи
03.11.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Брагантино
90'
Кевин (П)
60'
Артур
68'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Брагантино
90'
+1
Замена
G. Novaes
️️️️
Артур
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Кевин
90'
Замена
L. Silva
️️️️
R.
78'
77'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Йоран
72'
Замена
Соррисо
️️️️
К. Эдуардо
72'
Замена
Ж. Силва
️️️️
R.
Замена
N. Palafoz
️️️️
R.
69'
Замена
R.
️️️️
E. Biasi
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
Хелиньо
Пас отдал
Артур
Желтая карточка
Л. Вентура
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Артур
Замена
P. Dyego
️️️️
J. Cleber
58'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Биссоли
58'
51'
Желтая карточка
К. Эдуардо
Желтая карточка
Биссоли
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
25
Лукас Вентура
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
87
Vitinho
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
57
Caetano
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
2-1-2-5
22
Кевин
25
Натанаэль
14
Раниэле
25
Вентура
21
9
4
15
19
1
Владимир
4-2-2-3
13
Адерлан
15
Ломонако
4
Натан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
19
Йоран
37
Артур
11
Хелиньо
31
96
Эдуардо
1
Клейтон
21
44
44
21
9
18
18
9
19
23
23
19
15
7
7
15
7
Биссоли
21
21
7
Биссоли
96
Эдуардо
7
Соррисо
7
Соррисо
96
Эдуардо
31
25
Силва
25
Силва
31
19
Йоран
9
Уртадо
9
Уртадо
19
Йоран
37
Артур
39
39
37
Артур
Остались в запасе
Аваи
Брагантино
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
87
Vitinho
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
57
Caetano
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
87
Vitinho
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
57
Caetano
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Аваи - Брагантино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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